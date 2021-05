270 Neuinfektionen in Brandenburg - zehn Todesfälle + Kassenärzte: Planung für Impfung von Kindern und Jugendlichen läuft + Notbremse in Potsdam fällt weg + Ärztlicher Impfgipfel: Bis 150.000 Impfungen pro Woche in Praxen + Die aktuelle Lage im Überblick. Von Henri Kramer, Sabine Schicketanz, Sandra Calvez, Marco Zschieck mehr