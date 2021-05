SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz erkundet seinen Wahlkreis. Am Freitag war er auf Hermannswerder bei der Hoffbauer-Stiftung. Von Marion Kaufmann mehr

Kretschmer will Freiheiten bereits nach Erstimpfung + Lokale waren sechs Monate geschlossen + RKI: Inzidenz bundesweit im Schnitt bei 87,3 + + Der Newsblog. Von Sven Lemkemeyer, Fabian Löhe, Thomas Sabin mehr

"In der zweiten Welle haben wir jeden Tag einen Patienten verloren", sagt Infektiologie-Oberarzt Tillmann Schumacher. Noch immer gebe es kaum Mittel gegen Covid-19. Doch langsam entspannt sich die Corona-Lage. Von Sabine Schicketanz mehr

Der Fall eines Kindes, dass von einem unbekannten Mann in Potsdam angesprochen und fast mitgezerrt worden wäre, wurde nun in der Sendung "Aktenzeichen XY ... ungelöst" gezeigt - was für diverse Hinweise gesorgt hat. Von Henri Kramer mehr