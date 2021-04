Mehr zu Politik, Gesellschaft und Wirtschaft. Und mehr Nützliches für Sie. Mit Tagesspiegel Plus starten die Potsdamer Neueste Nachrichten und der Tagesspiegel in ein neues digitales Zeitalter. Worum es geht. mehr

Das Bündnis KulturMachtPotsdam will am 1. Mai für Sichtbarkeit der Künstler in der Pandemie sorgen: Am Alten Markt sollen leere Eimer zum Sinnbild kunstferner Ersatztätigkeiten werden. Von Lena Schneider mehr