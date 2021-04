Für die Impfstelle am Potsdamer Klinikum gibt es vorerst keinen Impfstoff mehr für Erstimpfungen. Am Montag wurden 15 Neuinfektionen gemeldet, 13 Menschen liegen auf der Intensivstation. Von Marco Zschieck mehr

Kein Impfstoff mehr für Impfstelle am Klinikum + Jetzt mehr als 100.000 Infektionen in der Mark + Inzidenz in Potsdam-Mittelmark knapp unter 100 + Schulschließungen in Cottbus und zwei Kreisen + Impfungen für Feuerwehrleute und alle über 60-Jährigen + Die aktuelle Lage im Überblick. Von Christian Müller, Henri Kramer, Sabine Schicketanz, Sandra Calvez mehr