Die weiterführenden Schulen in Brandenburg gehen wieder in den Distanzunterricht, für Präsenzlernen gilt ab 19. April eine Testpflicht. Von Marion Kaufmann mehr

Drei neue Teststellen in Potsdam in dieser Woche + 111 Neuinfektionen in Brandenburg - ein Todesfall + Kabinett berät über Corona-Regeln an Schulen + Woidke: Noch zu wenige Menschen geimpft + Inzidenz in Potsdam unter 100 + Die aktuelle Lage im Überblick. Von Christian Müller, Sabine Schicketanz mehr