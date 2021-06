+ England wirft Deutschland raus + Löw-Ära endet in Wembley + Weltmeister Frankreich scheidet gegen die Schweiz aus + Der Newsblog Von Inga Hofmann, Luca Füllgraf mehr

Ab Juli darf kein Wasser aus Seen, Flüssen und Gräben gepumpt werden. Auch Straßenbäume sind im Dürrestress - die Stadt bittet Bürger*innen um Unterstützung beim Wässern. Von Jana Haase mehr

Seit 17. Juni ist das Thalia-Kino wieder offen, jetzt sind auch die Filmgespräche wieder da: Pepe Danquart zeigte seine Pasolini-Doku "Vor mir der Süden". Filmstart ist am 1. Juli. Von Lena Schneider mehr

Potsdams Bildungsdezernentin sieht in der Partei keinen Partner bei der Bewältigung der Herausforderungen der Zukunft - und bescheinigt ihr "teils menschenfeindliche" Äußerungen. Von Sabine Schicketanz, Tilman Schröter mehr

Erster Delta-Fall in Potsdam nachgewiesen + Inzidenz für Brandenburg bei 2,5 - sechs Todesfälle + Testzentrum am Potsdamer Hellweg-Baumarkt schließt + Inzidenz in Potsdam-Mittelmark weiter bei Null + Die aktuelle Lage im Überblick. Von Henri Kramer, Christian Müller, Sabine Schicketanz mehr