Rund 200 Menschen kamen zum Potsdamer Wahlkampfstart der grünen Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock in die Brandenburger Straße. Es ging um Bundesthemen – und um Grünpflanzen. Von Sandra Calvez mehr

Die Stadtverordneten haben den lange umstrittenen Schulentwicklungsplan gebilligt. Am Mittwoch lief dazu eine letzte Debatte. Von Henri Kramer mehr

Intensive Ermittlungen nach Vorwurf einer Vergewaltigung am Werderaner Plantagenplatz. Es gibt widersprüchliche Spuren und Aussagen vom Opfer. Von Alexander Fröhlich mehr

Inzidenz in drei märkischen Regionen bei Null + Zahl der Krankenhausbetten soll steigen + Rund 300 Menschen in Brandenburg an Covid-19 erkrankt + Die aktuelle Lage im Überblick. Von Henri Kramer, Christian Müller, Sabine Schicketanz mehr