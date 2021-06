Die wichtigsten Termine, die interessantesten Themen und News. Alles, worüber Potsdam am Dienstag spricht, im PNN-Newsletter "Potsdam HEUTE". Von Jana Haase mehr

Gute Abi-Noten für die Mark und Sparkurs bei Familienberatung in Potsdam

Ärzte mahnen zu Vorsicht bei Urlaubsplanung + Heil will keinen „Corona-Jahrgang in der Ausbildung“ + RKI meldet Inzidenz von 8,0 + Der Newsblog. Von Kai Portmann mehr

Die Mehrheit für den Potsdamer Schulkompromiss steht. Aber bei Anwohnern regt sich wegen des geplanten Umzugs der Schule "Am Schloss" in das Oberstufenzentrum an der Jägerallee Protest. Von Henri Kramer mehr