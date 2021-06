Potsdams Ordnungsamt will verstärkt bei Badestellen den Verkehr kontrollieren. Falschparker müssten damit rechnen, dass ihr Fahrzeug kostenpflichtig umgesetzt wird. Von Henri Kramer mehr

Ordnungsamt will gegen Falschparker an Badestellen vorgehen

Bis zu 37 Grad heiß soll es am Wochenende in Potsdam werden. Eine Sammlung der schönsten Orte in Potsdam und der Umgebung für naturverträglichen Wasserspaß. Von Erik Wenk mehr