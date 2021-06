Kabinett berät am Dienstag zu neuer Verordnung + Große Nachfrage nach digitalen Impfpässen + Wochen-Impfrekord in Brandenburg + Großteil der Impfzentren bleibt erhalten + Brandenburg will Lockdown nach 15. Juni beenden + Die aktuelle Lage im Überblick. Von Henri Kramer, Christian Müller, Sabine Schicketanz, Marco Zschieck mehr