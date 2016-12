13.12.2016

Ümfraag : Meist jede twete versteiht goot Platt

Bild vergößern Platt steiht för Näägde, för den Klöönsnack över den Goorntuun weg. Foto: imago/Jochen Tack

Goot 1600 Minschen sünd in’n Sommer 2016 fraagt worrn. Wat de Ümfraag wiesen deit: Dat Ansehn vun Platt is goot.

Över Johren is dat bargdal gahn mit dat Plattsnacken in Noorddüütschland. Man de nee’en Tallen sünd nich lütter as de vun 2007 ut de letzte Ümfraag. Goot 1600 Minschen sünd in’n Sommer 2016 fraagt worrn. Meist jede twete versteiht goot oder sehr goot Platt; 15,7 Prozent köönt de Regionalspraak goot oder sehr goot snacken. An de See sünd dat sogoor noch veel mehr. Wi köönt seggen: Dat süht so ut, as wenn de Spraak den Dreih kregen hett.

Wat schüllt wi mit so'n ole Spraak?

Wat de Ümfraag ok wiesen deit, dat is: Dat Ansehn vun Platt is goot. Dat harr ja ok ween kunnt, dat de Lüüd seggt: Wat schüllt wi mit so’n ole Spraak? – De döggt sounso nix. Nee, de Lüüd seggt: Platt is cool. Un ok: Platt höört to uns Leven dorto. Dat gellt ok, wo jüst dat Lehren vun de Spraak nu anners aflöppt. Dat is nich mehr so as fröher, as de Öllern oder Grootöllern Platt an de Kinner wiedergeven hebbt.

Bi uns Ümfraag hebbt wi rutfunnen: Twee vun dree Minschen in Noorddüütschland seggt, för Platt schull mehr daan warrn. De Plattsnackers sünd hier in de Plicht, man ok de Verene un Kulturverbänn – un de Staat. För de Minschen steiht fast: Toeerst is dat de School, de düsse Opgaav övernehmen schall.

Dor singt un speelt de Lütten op Platt

Överrascht hett uns ok, dat jede twete sien Kind in en plattdüütschen Kinnergoorn schicken wörr. Dor hebbt wi so nich mehr rekent. Ja, dat gifft Hunnerte vun plattdüütsche Kinnergoorns överall in’t Land. Dor singt un speelt de Lütten op Platt. Man dat Angebot steiht noch lang nich bi 50 Prozent vun all Kinnergoorns. Man de Minschen in Noorddüütschland weet: Twee sünd mehr as een. Wenn mien Kind mit twee Spraken opwasst, hett dat mehr Schangsen in’t Leven.

De Minschen seht för sik sülvst ok: Platt steiht för Näägde, för den Klöönsnack över den Goorntuun weg, wo dat besnackt warrt, wat jüm direkt angeiht. De plattdüütsche Spraak bringt de Minschen dichter bi’nanner bi. Und de Noorddüütschen wüllt, dat dat so blifft.

Platt höört in Noorddüütschland ganz normaal dorto

För uns steiht fast: Wenn Platt en Tokunft hebben schall, denn geiht dat blots över de jungen Lüüd. Wat bi de Ümfraag ok rutsuert is: twüschen 20 un 29 snackt de Lüüd mehr sehr goot Platt as twüschen 30 un 49. De jüngeren sett dor veel an, dat se de Spraak lehrt. Denn schenkt se sik to’n Geburtsdag en Volkshoochschoolkurs, wo se mit veer, fief Lüüd hengaht. Dor stickt ok de Idee vun en Event binnen. Een Saak wiest de Ümfraag heel düütlich: Platt höört in Noorddüütschland för vele ganz normaal dorto. Un de Minschen wüllt, dat dat so blifft.

Der Autor ist Leiter des Instituts für niederdeutsche Sprache in Bremen. Einen Bericht über die Studie auf Hochdeutsch lesen Sie hier.