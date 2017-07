04.07.2017

von Rolf Obertreis

Was Top-Manager verdienen : Das 50fache der Belegschaft

2 Bild vergößern Mathias Döpfner, Vorstandsvorsitzender der Axel Springer AG. Foto: dpa

Nach Erkenntnissen der DSW für Wertpapierbesitz ist Springer-Chef Mathias Döpfner mit 19,3 Millionen Euro der bestbezahlte Top-Manager der börsennotierten Unternehmen in Deutschland.

19,3 Millionen Euro - so viel hat Mathias Döpfner nach Erkenntnissen der Deutschen Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz (DSW) im vergangenen Jahr als Vorstandschef des Medienkonzerns Axel Springer verdient. Damit ist er der mit Abstand bestbezahlte Top-Manager der börsennotierten Unternehmen in Deutschland und „schlägt“ alle Vorstandsvorsitzenden der 30 größten im Deutschen Aktienindex Dax gelisteten Konzerne.

SAP-Chef McDermott ist Topverdiener im Dax

Auf der Liste im Leitindex steht SAP-Chef Bill McDermott mit knapp 13,8 Millionen Euro an der Spitze. Er könnte beim Software-Konzern sogar mehr als 40 Millionen Euro - erst hier gilt eine Grenze - verdienen, wie DSW-Hauptgeschäftsführer Marc Tüngler betont. Alle Gehälter von mehr als zehn Millionen Euro hält er für nur schwer vermittelbar. „Das führt zwangsläufig zu einer öffentlichen Debatte, die die Reputation des Unternehmens und der handelnden Personen gefährden kann und zugleich die Debatte in Berlin über eine gesetzliche Obergrenze befördert.“

Döpfner ist mit seinen gut 19 Millionen der am Dienstag von der DSW in Frankfurt vorgelegten Analyse zufolge sogar der Top-Verdiener in Europa, gefolgt von Renault-Chef Carlos Ghosn mit 15,4 Millionen Euro. Selbst in den USA, wo deutlich mehr gezahlt wird als in Europa, bei einem allerdings höheren Haftungsrisiko für die Manager, läge der Springer-Chef noch unter den ersten zehn. Jenseits des Atlantiks lag Mark Parker vom Sportartikel-Hersteller Nike mit umgerechnet 43 Millionen Euro vorne, bei Disney waren es 37, bei IBM knapp 29 und beim Geldhaus JPMorgan Chase knapp 25 Millionen Euro.

Das 50fache der Belegschaft

Obwohl die Gehälter der 30-Dax-Chefs im vergangenen Jahr im Schnitt nur um ein Prozent auf 5,5 Millionen Euro gestiegen sind, stehen die Top-Manager nach Ansicht von Tüngler gut da. Immer noch bekommen sie das 50fache dessen, was im Schnitt die Beschäftigten ihres Unternehmens erhalten. Zudem müssen sie selbst keinen einzigen Cent für ihre Altersvorsorge aufbringen. Und da sind etwa Daimler-Chef Dieter Zetsche im Ruhestand jährlich 2,7 Millionen Euro garantiert, bei BASF-Chef Kurt Bock und Bernd Scheifele von HeidelbergCement sind es jeweils gut 1,1 Millionen. Im Schnitt sind es 610 000 Euro. Dabei können sich bei 13 der 30 Konzerne die Chefs schon mit 60 Jahren zur Ruhe setzen, bei der Deutschen Post sogar schon mit 55 bei einer jährlichen Pension von 982 000 Euro. „Oft sind die Pensionsregelungen allzu auskömmlich. Grundsätzlich sollten die Vorstände ihre Altersvorsorge selbst organisieren“, sagt Tüngler. Intransparente und umfangreiche Vergütungssysteme passten nicht mehr.

Mächtige Gehaltssprünge bei SAP

SAP liegt im Übrigen mit Blick auf alle Vorstände auch beim Gehaltsplus weit an der Spitze. Im Schnitt bekam jeder Top-Manager, so die DSW, 164 Prozent mehr als 2015, bei Adidas lag das Plus bei 25, bei der Deutschen Börse bei 24 Prozent. Bei Thyssen-Krupp, Merck und Volkswagen waren es dagegen zwischen 13 und 30 Prozent weniger.

Hinter dem SAP-Chef war Matthias Müller, erster Mann von VW, mit 9,6 Millionen trotz der Einbuße noch zweitbester Verdiener der 30 Dax-Konzerne. Als Nummer drei kam Daimler-Chef Zetsche auf 7,7, vor BMW-Chef Harald Krüger mit 7,6 und Scheifele (HeidelbergCement) mit 7,2 Millionen Euro. Am Ende steht Reinhard Ploss von Infineon mit 2,3 Millionen Euro.

Die Vergütungsregelungen stoßen Tüngler zufolge angesichts ihrer Komplexität bei den Aktionären auf immer größeren Unmut. „Wir fordern eine massive Vereinfachung und Entrümpelung der Vergütungssysteme und mehr Klarheit und Verständlichkeit“. Weil die fehlt, stimmten etwa bei Merck nur 46 Prozent, bei der Münchner Rück und bei ProSiebenSat 1 sogar nur 34 und 33 Prozent der Anteilseigner auf der Hauptversammlung für die Vorstandsvergütung. Bei SAP setzte der Aufsichtsrat das Thema gar nicht erst auf die Tagesordnung. Die Folge: Die Aktionäre waren sauer und straften das Kontrollgremium mit einer Entlastungsquote von nur 49,5 Prozent ab.