08.03.2017

von Alfons Frese Drucken

Streik an Berliner Flughäfen : Schlechte Aussichten für Passagiere

von Alfons Frese

Bild vergößern Fast 99 Prozent der Verdi-Mitglieder haben für Streik gestimmt. Jetzt ist es soweit. Foto: dpa

An diesem Donnerstag will Verdi bekanntgeben, wann gestreikt wird. Die Arbeitgeber befürchten Flugausfälle auch noch in der nächsten Woche.

Die Arbeitskampfstrategen von Verdi befassten sich am Mittwoch mit den nächsten Tagen. Um den Fluggästen Ausweichmöglichkeiten zu lassen, will die Gewerkschaft Streiks mindestens zwölf Stunden vor Beginn ankündigen. Am Mittwoch gab es eine solche Ankündigung nicht, weil den Arbeitgebern eine „weitere Frist gewährt“ wurde, um ihr Angebot nachzubessern. Das passierte aber nicht. Am Dienstag hatten die Bodenverkehrsdienste eine Einkommenserhöhung um rund acht Prozent über die kommenden drei Jahre angeboten. Verdi will rund zehn Prozent in einem Jahr für die rund 2000 Abfertiger und Gepäckschlepper in Tegel und Schönefeld.

Ein paar hundert Flugausfälle gab es schon

Mehrere Warnstreiks im Februar hatten zum Ausfall von einigen hundert Flügen geführt, jedoch die Tarifverhandlungen nicht vorangebracht. Vergangene Woche stimmten dann knapp 99 Prozent der Verdi-Mitglieder für einen unbefristeten Arbeitskampf. Nachdem am Dienstag der vorerst letzte Kompromissversuch gescheitert ist, dreht sich jetzt alles um die Frage, wann und wie lange gestreikt wird. In Arbeitgeberkreisen befürchtet man auch in der nächsten Woche noch Flugausfälle. Der aktuelle Verteilungskonflikt ist auch deshalb so schwer zu lösen, weil es mehrere Fronten gibt: zum einen den normalen Streit ums Geld zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern. Dazu kommt die uneinheitliche Interessenlage der Unternehmen auf der Arbeitgeberseite, die sich seit Jahren Marktanteile abjagen und dazu auch Dumpingpreise einsetzen. Die in Tegel und Schönefeld führende Wisag versucht angeblich, den Streik zu nutzen, um Verträge mit den Airlines in ihrem Sinne nachzubessern. „Die freuen sich über jeden Streiktag“, heißt es bei Verdi über die Wisag.

Ein Streiktag kostet 25 Millionen Euro

Schätzungen zufolge verursacht ein Streiktag einen Schaden bei den Airlines und den Flughäfen von rund 25 Millionen Euro. Dagegen rechnet Verdi die Kosten der eigenen Forderung: Wenn die Stundenlöhne tatsächlich um einen Euro steigen würden, dann bedeutete das zehn Millionen Euro zusätzlicher Personalkosten im Jahr. Das Einstiegsgehalt der Gepäckträger liegt in Berlin bei 9,30 Euro, für die Abfertiger auf dem Vorfeld sind es 10,30 Euro.