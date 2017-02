09.02.2017

Donald Trump kämpft für seine Tochter : "Ivanka wurde so unfair behandelt"

von Heike Jahberg, Grit Thoennissen

Foto: Shawn Thew/epa/dpa

Die US-Kaufhauskette Nordstrom wirft die Kollektion der Trump-Tochter aus dem Sortiment. Der Präsident tobt.

US-Präsident Donald Trump ist empört. „Meine Tochter Ivanka wurde so unfair von @Nordstrom behandelt“, twitterte der Republikaner. Seinen Zorn hatte die Kaufhauskette Nordstrom auf sich gezogen, weil sie die „Ivanka Trump“-Kollektionen aus dem Sortiment genommen hat. Die Trump-Tochter bietet unter anderem Schuhe, Taschen, Kleidung und Schmuck an.

Seit seinem Wahlsieg hat der US-Präsident wiederholt einzelne Unternehmen gelobt oder attackiert. Nun hat er sich aber zum ersten Mal offen für eine Firma in die Bresche geworfen, die zum Unternehmensimperium seiner Familie gehört. Zwar hatte Trump die Nachricht von seinem eigenem Twitterprofil abgesetzt, sie wurde dann aber vom offiziellen Account des US-Präsidenten @POTUS (President of the United States) weiter verbreitet. „Das ist ein Missbrauch des öffentlichen Amts zum privaten Vorteil“, sagte Richard Painter, Ethikbeauftragter unter dem früheren republikanischen Präsidenten George W. Bush, dem „Wall Street Journal“. Trumps Sprecher Sean Spicer verteidigte den Präsidenten. Der habe jedes Recht, seiner Familie beizustehen. Spicer sieht in der Entscheidung Nordstroms eine Attacke auf die Politik des republikanischen Präsidenten, vor allem auf seinen jüngsten Einreisestopp. Nordstrom wies das zurück. Die Trennung habe allein kaufmännische Gründe, der Verkauf sei konstant zurück gegangen.



Modeexperten wundert das nicht. Der Schmuck ist vor allem statusbedachtes Bling Bling. Verschnörkelt und reich mit Diamanten und Edelsteinen besetzt, soll er bloß nicht übersehen werden. Er passt zur gesamten Ivanka Trump-Welt – auch die Mode und Accessoires sind konservativ, wenig innovativ und ganz und gar auf den US-Lifestyle ausgerichtet. In Europa und speziell in Deutschland wirken manche Sitten befremdlich, dazu gehört möglichst teuer aussehende Ringe zur Verlobung zu verschenken und sich mit fleischfarbenen Strumpfhosen, Spandex-Unterwäsche und engen Etuikleidern für den Arbeitsalltag auszurüsten. Für die Freizeit bietet Ivanka Trump dann akkurat an den Knien zerrissene Jeans an.

Aus Protest gegen Trumps Politik gibt es in den USA Boykottaufrufe gegen Händler, die Produkte der Trump-Familie vertreiben. Hinter den Appellen (#GrabYourWallet" steht eine Initiative von Gegnern des Präsidenten. Neben Nordstrom sind auch die Bekleidungsketten TJ Maxx und Marshalls ins Visier geraten.