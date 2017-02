08.02.2017

Volkswagen : VW-Aufsichtsrat wehrt sich gegen Piëch-Vorwürfe

Bild vergößern Ferdinand Piëch, früherer Aufsichtsratschef von VW, hat im Diesel-Skandal schwere Vorwürfe erhoben. Foto: Marcus Brandt/dpa

Der frühere Aufsichtsratschef behauptet, führende VW-Vertreter schon im März 2015 über den Diesel-Skandal informiert zu haben. Die Aufsichtsräte weisen das als falsch zurück.

Volkswagen und das Land Niedersachsen wehren sich gegen neue, massive Vorwürfe von Ferdinand Piëch. Der frühere Aufsichtsratschef behauptet, den niedersächsischen Ministerpräsidenten Stephan Weil (SPD) und den früheren IG-Metall-Chef Berthold Huber sowie weitere Aufsichtsratsmitglieder bereits im März 2015 über den millionenfachen Diesel-Betrug des Autoherstellers informiert zu haben. Das Unternehmen und Weil wiesen entsprechende Berichte des „Spiegel“ und der „Bild“-Zeitung am Mittwochabend entschieden zurück. Niedersachsen hält 20 Prozent der VW-Aktien.

Piëch soll gegenüber der Staatsanwaltschaft Braunschweig ausgesagt haben, er habe auch VW-Betriebsratschef Bernd Osterloh und Anteilseigner Wolfgang Porsche ein halbes Jahr vor Bekanntwerden des Diesel-Skandals über entsprechende Hinweise der US-Behörden informiert. Weil, Huber, Osterloh und Porsche saßen im Präsidialausschuss des VW-Aufsichtsrates. Laut „Spiegel“ hatte Piëch auch Ex-VW-Chef Martin Winterkorn im Frühjahr 2015 auf Informationen aus den USA angesprochen, die er vom früheren israelischen Botschafter Avi Primor erhalten haben will, der ihm ein Schreiben der US-Behörden gezeigt haben soll. Piëch behauptet den Berichten zufolge, den Präsidialausschuss über sein Gespräch mit Winterkorn in Kenntnis gesetzt haben.

„Mir sind diese Vorwürfe seit einigen Monaten bekannt. Sie sind einer unabhängigen Prüfung unterzogen und als unglaubwürdig bewertet worden“, teilte Stephan Weil am Abend mit. Tatsächlich habe es im Frühjahr 2015 „von keiner Seite Hinweise an mich gegeben, Volkswagen nehme unzulässigerweise Einfluss auf Schadstoffwerte“. Davon habe er erst am 19. September 2015 erfahren, erklärte der SPD-Politiker. Jede anderslautende Darstellung sei „schlichtweg falsch“.

Auch der VW-Aufsichtsrat wies die Anschuldigungen „mit allem Nachdruck als falsch“ zurück. Eine ähnliche Darstellung habe Piëch schon im Frühjahr 2016 im Rahmen der internen, unabhängigen Untersuchungen gegeben. „Diese Darstellung wurde im weiteren Verlauf durch die Kanzlei Jones Day eingehend und detailliert überprüft“, teilte VW mit. Dabei hätten sich „keine Anhaltspunkte für die Richtigkeit dieser Behauptungen ergeben“. Sie seien vielmehr „insgesamt als unglaubwürdig“ eingestuft worden. Der Konzernvorstand werde „mögliche Maßnahmen und Ansprüche gegen Herrn Piëch“ sorgfältig prüfen.