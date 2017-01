US-Börsenbarometer : Dow Jones knackt erstmals 20.000er Marke

Bild vergößern Die US-Börsenhändler staunen. Seit Trumps Wahlsieg steigt der Dow immer höher. Foto: Mark Lennihan/dpa

Der US-Börsenindex Dow Jones Industrial steigt auf Rekordhöhen.

Hoffnungen auf einen Wirtschaftsboom unter dem neuen US-Präsidenten Donald Trump treiben die Wall Street in immer neue Höhen. Der Standardwerteindex Dow Jones übersprang am Mittwoch erstmals in seiner 130-jährigen Geschichte die Marke von 20.000 Punkten. (Reuters)