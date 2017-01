17.01.2017

von Maris Hubschmid Drucken

Online-Modehändler : Zalando enttäuscht trotz Rekordumsatz

von Maris Hubschmid

Bild vergößern Zalando hat sich zu einem der wichtigsten Arbeitgeber in Berlin entwickelt. Foto: Reuters

Zum ersten Mal kann der Berliner Online-Modehändler Zalando in einem Quartal mehr als eine Milliarde Euro Umsatz vermelden. Die Anleger reagieren trotzdem enttäuscht, die Aktie bricht ein.

Es hat den Anschein, dass Zalando es keinem Recht machen kann: Erstmalig hat Europas größter Online-Modehändler in einem Quartal die Milliarden-Umsatzgrenze geknackt, im Gesamtjahr mehr als 200 Millionen Euro Gewinn gemacht - und dennoch die Anleger enttäuscht. Die Einnahmen stiegen im Weihnachtsgeschäft von Oktober bis Dezember um rund ein Viertel zum Vorjahreszeitraum auf knapp 1,1 Milliarden Euro. "Das war unser bislang bestes Quartal", sagte Co-Vorstandschef Rubin Ritter. Analysten hatten allerdings mit etwas höheren Einnahmen von 1,12 Milliarden Euro gerechnet. Die Aktie fiel deshalb um zeitweise mehr als sieben Prozent.

Beim Gewinn wurden die Erwartungen übertroffen

Zuletzt war sie stark gestiegen. "Da ist es normal, dass auch mal Gewinne mitgenommen werden", sagt deshalb Analyst Peter Steiner vom Bankhaus Lampe. Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) lag zwischen 81 und 104 Millionen Euro, was einer Gewinnmarge von 7,5 bis 9,5 Prozent entspricht. Damit liegt das Berliner Unternehmen über den Erwartungen. Die genaue Zahl soll am 1. März veröffentlicht werden.

Zum Umsatz in einzelnen Regionen will sich der Händler auch erst dann äußern. Vor allem in nordischen Ländern will Zalando in Zukunft expandieren. Bis Jahresende soll ein Logistikzentrum in Schweden eröffnet werden. Zalando betreibt vier große Logistikzentren in Deutschland, hat ein Lager nahe Mailand und will in diesem Jahr zwei weitere in Polen und Frankreich eröffnen.

Die Ziele bleiben ehrgeizig

Im Gesamtjahr 2016 kletterte der Umsatz um rund 23 Prozent auf mehr als 3,6 Milliarden Euro. Auch künftig wolle das Unternehmen zwischen 20 und 25 Prozent jährlich zulegen, bekräftigte Ritter. Das bereinigte Ebit verdoppelte sich im Geschäftsjahr in etwa auf 202 bis 225 Millionen Euro. Jahrelang hatte Zalando trotz beeindruckender Umsätze Verluste eingefahren. mit rtr