IG Metall-Chef : AfD-Erfolg wegen Prekarisierung

Bild vergößern Jörg Hofmann ist seit Oktober 2015 Vorsitzender der IG Metall. Foto: Thilo Rückeis

Jörg Hofmann, Vorsitzender der IG Metall, erklärt den Erfolg der AfD auch mit der Agenda 2010 und prekären Arbeitsverhältnissen.

Jörg Hofmann, Vorsitzender der IG Metall, erklärt den Erfolg der AfD mit der zunehmenden Ungleichheit und prekären Arbeitsverhältnissen. Die "Prekarisierung, die gerade einen Teil der Arbeiterschaft betrifft", sei mit ursächlich für die Attraktivität der Rechtspopulisten. "Digitalisierung, Globalisierung und demografischer Wandel treffen auf eine Gesellschaft, die von Unsicherheit und Ungleichheit gekennzeichnet ist. Das sind die Folgen der Agenda 2010", sagt Hofmann im Interview mit dem Tagesspiegel (Montagausgabe).

Mehr Sicherheit auf dem Arbeitsmarkt sei nötig

Wenn Menschen nun Angst empfinden vor Globalisierung und Digitalisierung "dann knüpft dies an der Erfahrung an, dass es nicht gerecht zugeht". AfD und Pegida böten indes keine Lösungen, sondern nur "Parolen". "Da reicht nicht aus, nach oben zu schimpfen und schon gar nicht nach unten zu treten, sondern es verlangt, gemeinsam zu handeln", sagte der Chef der mit 2,3 Millionen Mitgliedern größten Gewerkschaft und appellierte an die Politik "mehr Sicherheit auf dem Arbeitsmarkt zu schaffen", wie das zuletzt mit der Regulierung der Leiharbeit versucht worden sei.

Das alte Versprechen hält nicht mehr

Es sei für die Gesellschaft schädlich, wenn es "Aufstiegsmobilität durch Bildung nicht mehr für die Mehrheit gibt", sagte Hofmann weiter. Das alte Versprechen: „Meinen Kindern wird es mal besser gehen, sie werden einen besseren Abschluss haben als ich selbst und bessere Perspektiven“, trifft auf Deutschland nicht mehr zu, sagte Hofmann dem Tagesspiegel.