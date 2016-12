13.12.2016

von Carla Neuhaus Drucken

IT-Panne bei der Postbank : Bundesweit keine Überweisungen an Postbank-Terminals möglich

von Carla Neuhaus

Bild vergößern Die Postbank hat technische Probleme mit ihren Überweisungsterminals. Foto: picture alliance / dpa

Kunden der Postbank können bereits seit Montag kein Geld mehr am Terminal überweisen. Das Institut hat die Funktion bis auf Weiteres abgeschaltet und spricht von einer technischen Störung.

Wer an den Terminals der Postbank Geld überweisen will, braucht derzeit Geduld. Aufgrund "einer noch nicht behobenen Störung" hat das Institut die Funktion bis auf Weiteres bundesweit deaktiviert, sagte ein Postbank-Sprecher dem Tagesspiegel. Bereits seit Montag können Kunden daher am Terminal kein mehr Geld überweisen. Kontoauszüge zu ziehen oder Daueraufträge einzurichten, sei an den Geräten aber weiterhin möglich. "Die Kollegen arbeiten mit Hochdruck daran, dass die Störung schnellstmöglich wieder behoben ist", sagte der Sprecher.

Als Grund für die Panne hat das Institut am Dienstagmittag einen Software-Fehler ausgemacht. Im Laufe des Tages wolle man nun ein Update testen und anschließend auf alle Terminals überspielen. "Wann dies sein wird, kann ich derzeit noch nicht sagen", so der Postbank-Sprecher. Man hoffe, das Problem spätestens in der Nacht zu Mittwoch in den Griff zu bekommen.

Kunden hatten bereits am Sonntag Probleme

Kunden die kein Onlinebanking nutzen, können derweil alternativ Überweisungen per Telefon aufgeben oder in der Filiale einen Vordruck auf Papier ausfüllen. Entstehen dadurch zusätzliche Kosten für den Kunden, würden die erstattet, so der Sprecher. In Berlin hatten Kunden nach Tagesspiegel-Informationen bereits am Sonntag Probleme, Überweisungen am Terminal auszuführen. Ein Verbraucher berichtete, er habe in gleich zwei Filialen versucht, an Geräten Geld zu überweisen, habe aber stets eine Fehlermeldung angezeigt bekommen.

Zuletzt hat es bei Banken immer wieder IT-Pannen gegeben - auch bei der Postbank-Mutter, der Deutschen Bank. Im Sommer konnten deren Kunden zeitweise kein Geld abheben, ein anderes Mal wurden Buchungen falsch angezeigt. Bei der Comdirect führte eine IT-Panne sogar dazu, dass Kunden beim Online-Banking im falschen Konto landeten und sensible Informationen von Fremden einsehen konnten. Schuld war ein fehlerhaftes Software-Update.