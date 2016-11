23.11.2016

von Sima Djabar Zadegan Drucken

Pilotenstreik : Lufthansa streicht am Donnerstag 912 Flüge

von Sima Djabar Zadegan

Bild vergößern Keine Passagiere, kein Chaos: Am Flughafen Tegel scheinen die Reisenden vorbereitet. Foto: REUTERS

Fast jeder zweite Lufthansa-Flug fällt nach Angaben der Fluggesellschaft dem Streik zum Opfer.

Am Flughafen Tegel ist Mittwoch um 9 Uhr morgens vom 14. Pilotenstreik der Lufthansa kaum etwas zu merken. Touristen und Geschäftsleute ziehen zielstrebig ihre Trolleys durch die Gänge, stellen sich in die Warteschlangen vor den Check-In Schaltern. Nur beim Schalter der Lufthansa herrscht gähnende Leere. Die auf dem Schild angegeben Flüge nach Frankfurt, München und Köln sind alle gestrichen. Wo sind die betroffenen Passagiere?

Am Flughafen in Tegel sind sie zumindest am Mittwochmorgen nicht zu finden. Das Bodenpersonal zeigt sich überrascht. Der Angestellte beim Lufthansa Ticket-Schalter erzählt, er habe sich heute morgen auf dem Weg zur Arbeit auf einen anstrengenden Tag mit vielen frustrierten Passagiere eingestellt. Das sei das übliche Szenario, das er von den vergangenen Streike kenne. "Diese Flaute überrascht mich total", sagt er.

Auch seine Kollegin merkt wenig von dem Streik. Sie habe heute früh erst zwei betroffene Passagiere am Schalter gehabt und ihnen einen Bahn-Voucher ausgestellt. Aber auch sie seien schon informiert gewesen. "Vielleicht haben sich die Passagiere schon an die vielen Streike gewöhnt." Auch auf der Website der Lufthansa können sich Passagiere über mögliche Alternativrouten informieren und Flüge umbuchen oder stornieren.

Fast 900 Lufthansa-Flüge gestrichen

Wegen des Pilotenstreiks streicht die Lufthansa auch an diesem Donnerstag Hunderte Flüge. 912 Verbindungen seien betroffen, davon 82 auf der Langstrecke, teilte die Fluggesellschaft am Mittwoch mit. Am Mittwoch waren bereits 876 Flüge ausgefallen. Das Unternehmen forderte die Pilotengewerkschaft Vereinigung Cockpit (VC) erneut zu einer Schlichtung auf. „Die Forderung der VC nach einer Vergütungserhöhung von mehr als 20 Prozent geht weit über das hinaus, was andere Beschäftigtengruppen erhalten haben“, sagte Personalchefin Bettina Volkens einer Mitteilung zufolge.

Mehr als 50 Flüge von und nach Tegel sind am Mittwoch laut der Flughafengesellschaft von dem Streik betroffen. Lufthansa-Angaben zufolge werden dem dann 14. Pilotenstreik am Mittwoch deutschlandweit fast jeder zweite Flug der Marke Lufthansa zum Opfer fallen. Von den 876 streikbedingt gestrichenen Flügen seien 51 Interkontinentalverbindungen. Es seien rund 100.000 Passagiere betroffen, teilte die Airline mit. Insgesamt kommt die Marke Lufthansa auf rund 1800 Flüge pro Tag. „2124 von rund 3000 geplanten Flügen der Lufthansa Group finden statt“, heißt es in der Mitteilung. Darin sind allerdings auch Flüge von Konzerngesellschaften enthalten, die nicht bestreikt werden, wie zum Beispiel Brussels, Swiss oder AUA. Unmittelbar nach einer Verhandlung vor dem Landesarbeitsgericht Hessen weitete die Pilotengewerkschaft Vereinigung Cockpit (VC) den Ausstand auf zwei Tage aus. Das Gericht hatte zuvor endgültig einen Eil-Antrag der Lufthansa abgelehnt, den Ausstand per einstweiliger Verfügung verbieten zu lassen.

Im Hinblick auf den Donnerstag sagte VC-Vorstand Jörg Handwerg: „Nachdem schon am Mittwoch fast 900 Flüge seitens Lufthansa gestrichen wurden, sind auch diesmal wieder alle Lang- und Kurzstreckenverbindungen betroffen, die in dieser Zeit aus Deutschland abfliegen sollten." Donnerstag wird der Streik fortgesetzt.

Lufthansa kritisierte die Ausweitung des Streiks. Man nehme "mit vollkommenem Unverständnis zur Kenntnis, dass die Pilotengewerkschaft Vereinigung Cockpit noch vor Beginn des Streiks am Mittwoch bereits den nächsten für Donnerstag ankündigt", erklärte der Konzern noch in der Nacht zu Mittwoch. "Damit wird dem Unternehmen und insbesondere seinen Kunden ein weiteres Mal großer Schaden durch die Vereinigung Cockpit zugefügt."

Bereits 13 Mal gestreikt

Die Verlängerung des Streiks sei eine weitere Eskalation durch die Gewerkschaft VC, die zu noch mehr Verunsicherung bei den Kunden führe. Lufthansa habe der VC angeboten, gemeinsam eine Schlichtung anzurufen. "Wenn sich die Gewerkschaft dieser Suche nach einer Lösung verschließt, verursacht sie jetzt einen vermeidbaren Schaden für alle betroffenen Kunden und für die 115.000 Kolleginnen und Kollegen der Lufthansa Group."

In erster Instanz hatte bereits das Arbeitsgericht in Frankfurt einen Eingriff in die Tarifautonomie gescheut: „Wir dürfen Tarifpolitik unsererseits nicht einer Bewertung unterziehen. An Tarifpolitik dürfen wir als staatliches Gericht nicht heran“, erklärte der Vorsitzende Richter Martin Becker schon während der Verhandlung. Lufthansa-Anwalt Thomas Ubber hatte vor weiteren Streiks gewarnt, sollte das Gericht den aktuellen Arbeitskampf zulassen.

Die Pilotengewerkschaft Vereinigung Cockpit (VC) hat in dem laufenden Tarifkonflikt bereits 13 mal gestreikt. Die bislang letzte Runde wurde im September 2015 abgebrochen, nachdem das Landesarbeitsgericht Hessen einzelne Streikziele als rechtswidrig eingeschätzt hatte. Seitdem hatte die VC ihre Verhandlungstaktik geändert und sich auf einzelne offene Tarifthemen konzentriert. Der Anlass des aktuellen Streiks sind einzig Forderungen zum Gehalt der rund 5400 betroffenen Piloten.

Piloten fordern Tariferhöhungen von zusammen 22 Prozent

Die Piloten der Airline hatten den Streik am Montag angekündigt. Erstmals war in der laufenden Tarifauseinandersetzung im April 2014 gestreikt worden. Dieses Mal geht es ausschließlich um die Tarifgehälter von rund 5400 Piloten der Lufthansa, der Lufthansa Cargo und der Tochtergesellschaft Germanwings.

Die Piloten verlangen Tariferhöhungen von zusammen 22 Prozent über einen Zeitraum von fünf Jahren bis April 2017. Die Pilotengewerkschaft Vereinigung Cockpit hatte am vorigen Mittwoch erneut den Vorschlag des Unternehmens abgelehnt, in eine Schlichtung zu den offenen Gehaltsverhandlungen einzusteigen. Auch andere Tarifthemen wie die Übergangsrenten sind nach wie vor ungelöst. Der vorherige Tarifvertrag ist Ende April 2012 ausgelaufen, wirkt aber mit unveränderten Tarifgehältern fort.

„Lufthansa entschuldigt sich bei allen ihren Kunden, die von diesem Streik betroffen sind“, heißt es in der Mitteilung weiter. Ein Sonderflugplan für den Streikzeitraum sei am Mittag auf der Internetseite LH.com aktiviert worden. „Lufthansa arbeitet mit allen Kräften daran, Kunden bestmöglich zu informieren und sie, wenn möglich, auf andere Airlines oder Verkehrsmittel umzubuchen.“ Am Flughafen Tegel ist es zumindest ruhig geblieben. Im "Lufthansa World Shop" in der Haupthalle scheinen sich keine wartenden Passagiere die Zeit zu vertreiben. Die Verkäufer nutzen die Gelegenheit und führen Inventar. Sie sagen, sie stellen sich auch morgen auf einen entspannten Tag ein. (mit dpa, rtr)