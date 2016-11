Tarifstreik bei Fluggesellschaft : Lufthansa-Piloten streiken am Mittwoch

Bild vergößern Die Pilotengewerkschaft Vereinigung Cockpit hat zum Streik aufgerufen. Foto: REUTERS/Kai Pfaffenbach

Die Piloten der Lufthansa haben für Mittwoch zum Streik aufgerufen. Betroffen seien alle Flüge der Gesellschaft aus Deutschland.

Die Piloten der Lufthansa haben zum nächsten Streik aufgerufen. Sie wollen am Mittwoch den Flugverkehr auf der Lang- und Kurzstrecke der Lufthansa komplett bestreiken. Das kündigte die Gewerkschaft Vereinigung Cockpit am Montag in Frankfurt an. Betroffen seien alle Flüge aus Deutschland.

Es handelt sich um den 14. Streik in der laufenden Tarifauseinandersetzung. Dieses mal geht es ausschließlich um die Tarifgehälter von rund 5400 Piloten der Lufthansa, der Lufthansa Cargo und der Tochtergesellschaft Germanwings. Die Piloten verlangen Tariferhöhungen von 22 Prozent über einen Zeitraum von fünf Jahren. (dpa)