15.11.2016

Aufteilung von Kaiser's Tengelmann : Edeka und Rewe teilen sich die Filialen in Berlin

Das Ringen um die Ketten Kaiser's und Tengelmann zieht sich seit fast zwei Jahren hin.

Rewe und Edeka haben am Dienstagnachmittag bei ihren Verhandlungen über die Zukunft der Supermarktkette Kaiser’s Tengelmann mit über 15.000 Arbeitsplätzen einen wichtigen Fortschritt erzielt.

Es gebe eine Übereinkunft über die lange umstrittene Aufteilung der Kaiser’s-Tengelmann-Filialen, bestätigte am Dienstag ein Rewe-Sprecher dem Tagesspiegel. Edeka wollte sich ebenso wie Tengelmann zunächst nicht äußern. Einem Insider zufolge ist die Einigung bei den Filialen aber noch nicht der finale Durchbruch, der Kaufpreis müsse noch ausgehandelt werden. Es sei aber denkbar, dass sich beide Seiten binnen zwei Wochen auf ein Vertragswerk verständigen könnten. „Eine Einigung bei den Filialen ist ein wichtiger Schritt nach vorn“, sagte ein weiterer Insider.

In den Verhandlungen zwischen Edeka und Rewe geht es um die Umsetzung des von Alt-Bundeskanzler Gerhard Schröder vermittelten Schlichterspruchs zur Zukunft von Kaiser’s Tengelmann. Bestandteil der Vereinbarung ist die Übernahme von Kaiser’s-Filialen mit einem Umsatz von 300 Millionen Euro durch Rewe in Berlin. An der Spree arbeiten rund 5600 Menschen für die Kette. Die Verhandlungen gestalteten sich als schwierig, doch nun scheinen sich die Nummer eins und zwei der Branche über die Verteilung der Filialen geeinigt zu haben. Die Kölner sollen im Gegenzug ihre Klage gegen die Ministererlaubnis für die Übernahme von Kaiser’s Tengelmann durch Edeka zurückziehen.

Tengelmann-Chef Karl-Erivan Haub will Kaiser’s Tengelmann als Ganzes an den Branchenprimus Edeka veräußern. Vor mehr als zwei Jahren hatte er die Transaktion besiegelt, Konkurrent Rewe hatte das Nachsehen. Das Bundeskartellamt legte sein Veto ein, doch Wirtschaftsminister Sigmar Gabriel überstimmte die Wettbewerbshüter mit einer Sondererlaubnis. Das Oberlandesgericht Düsseldorf wiederum legte diese Ministererlaubnis nach einer Klage von Rewe auf Eis. Zieht Rewe diese zurück, ist der Weg für Gabriels Sondererlaubnis wieder frei.

Fraglich ist, ob dann auch Edeka seinerseits die Blockade gegen die geplante Übernahme von Coop durch Rewe aufgibt. Das Bundeskartellamt hatte diesen Handelsdeal erlaubt, Edeka hat gegen die Genehmigung jedoch Beschwerde eingelegt. mit Reuters