31.10.2016

von Heike Jahberg

Durchbruch bei Kaiser's Tengelmann : Rewe übernimmt einige Filialen in Berlin

Bild vergößern Ein Angestellter der Kaiser's Tengelmann GmbH hält ein Schild mit dem Schriftzug «Wir brauchen unseren Arbeitsplatz» bei einer Betriebsversammlung des Logistikzentrums am 05.10.2016 in Viersen hoch. Foto: dpa

Edeka, Rewe und Tengelmann einigen sich. Details sind aber noch nicht bekannt.

Berlin - Im Ringen um die 15000 Arbeitsplätze bei Kaiser’s Tengelmann haben die Supermarktchefs von Rewe, Edeka und Tengelmann in letzter Minute eine Lösung gefunden und die drohende Zerschlagung der Kette vermeiden können. Nach Tagesspiegel-Informationen bekommt Edeka die Kaiser’s-Tengelmann-Filialen in Bayern, Rewe übernimmt zahlreiche der 120 Läden in Berlin. Was aus den gut 100, meist defizitären Filialen in Nordrhein-Westfalen wird, ist noch unklar. Auch der Kaufpreis, den Rewe zahlen wird, steht noch nicht fest.

Dennoch zeigte sich Bundeswirtschaftsminister Sigmar Gabriel (SPD) am Montag sichtlich erleichtert. „Der Einsatz und die Arbeit haben sich gelohnt“, sagte Gabriel in Berlin. Verdi-Chef Frank Bsirske sprach von einem „guten Ergebnis“. Die Arbeitsplätze, darunter 5600 in Berlin, seien nun für fünf Jahre sicher.

Bsirske und Gabriel dankten nicht nur den Chefs von Rewe, Alain Caparros, Edeka, Markus Mosa, und Tengelmann, Karl-Erivan Haub, sondern auch Altbundeskanzler Gerhard Schröder (SPD) und dem Wirtschaftsexperten Bert Rürup, die im Streit der Supermarktbosse vermittelt und die verhärteten Fronten aufgebrochen hatten. Ohne eine Einigung hätte Haub die Kette zerschlagen.

Sollten sich die Supermarktchefs über die noch offenen Details einigen, gäbe es für die Beschäftigten doch noch ein Happy End. Die Belegschaft hängt seit zwei Jahren in der Luft. Der geplanten Übernahme von Kaiser’s Tengelmann durch Edeka hatte das Bundeskartellamt widersprochen, die Ministererlaubnis, mit der Gabriel den Weg für den Deal freimachen wollte, hatte das Oberlandesgericht Düsseldorf auf Klagen von Rewe, Markant und Norma aufgehoben. Rewe, der Branchenzweite, wollte Kaiser’s Tengelmann ebenfalls übernehmen und so seinen Abstand zum Marktführer Edeka verringern.

Nach zahllosen Verhandlungen hatten sich Norma und Markant vor wenigen Tagen bereit erklärt, ihre Klagen gegen entsprechende Gegenleistungen von Kaiser’s Tengelmann zurückzuziehen. Nun ist auch Rewe dazu bereit. Bis zum 11.November hat Caparros Zeit, die Klage zurückzuziehen und den Weg für die Ministererlaubnis freizumachen. Diese sieht den Schutz aller Arbeitsplätze bei Kaiser’s Tengelmann für fünf Jahre vor, zudem sollen die Betriebsrats- und Tarifstrukturen erhalten werden. Die Beschäftigten könnten sich jetzt auf ein „gutes Weihnachtsfest“ freuen, sagte Gabriel. Doch der Berliner Betriebsratsvorsitzende, Volker Bohne, mag sich noch nicht so recht freuen. „Wir waren schon einmal euphorisch“, sagte Bohne dem Tagesspiegel mit Blick auf die erste Rettungsrunde von Rewe, Tengelmann, Edeka, Markant und Norma vor wenigen Wochen. Der Kompromiss, den die Supermarktbosse damals gefunden hatten, hatte sich dann aber wieder zerschlagen. „Viele Fragen sind noch offen“, warnte Bohne am Montag. „Die Berliner Filialen sind erst dann gerettet, wenn es eine Einigung für das gesamte Unternehmen gibt.“ Gabriel sieht das anders: „Ich gehe nicht davon aus, dass es noch einen Stolperstein geben wird.“