Mecklenburg-Vorpommern : Caffier hört im Frühjahr 2017 als CDU-Landeschef auf

Bild vergößern Lorenz Caffier ist seit November 2009 Landesvorsitzender der CDU Mecklenburg-Vorpommern. Foto: dpa

Bei der Landtagswahl hatte die CDU in Mecklenburg-Vorpommern ihr schlechtestes Ergebnis eingefahren. Jetzt kündigt Landeschef Lorenz Caffier seinen Rückzug an.

Die CDU in Mecklenburg-Vorpommern steht vor einem Generationswechsel. Landeschef Lorenz Caffier kündigte am Samstag seinen Rückzug für das Frühjahr 2017 an. Dann soll ein Parteitag einen neuen Vorsitzenden wählen, wie Caffier bei einem Sonderparteitag zum Koalitionsvertrag mit der SPD in Wittenburg sagte. Er werde dann nicht mehr kandidieren, sagte der 61-Jährige: „Es ist Zeit für einen Generationswechsel.“ Die CDU im Land brauche eine inhaltliche Erneuerung und unverbrauchte Köpfe.

Die Union hatte bei der Landtagswahl am 4. September mit 19 Prozent ihr bislang schlechtestes Ergebnis bekommen. Caffier war gegen SPD-Ministerpräsident Erwin Sellering chancenlos,

Er war bisher Innenminister und soll den Posten auch im neuen Kabinett von SPD und CDU behalten. Seit November 2009 ist Lorenz Caffier Landesvorsitzender der CDU Mecklenburg-Vorpommern. (dpa)