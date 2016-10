13.10.2016

Kampf um Kaiser's Tengelmann : Kaiser's-Mitarbeiter müssen wieder zittern

Auflösungserscheinungen: Seit zwei Jahren zieht sich der geplante Verkauf von Kaiser's Tengelmann hin. Die Kette schreibt rote Zahlen.

Bis Montag wollen sich die Supermarktchefs über eine Lösung für die Kette geeinigt haben. Doch viele Fragen sind derzeit noch völlig ungeklärt.

Kurz vor Ablauf der selbst gesetzten Frist für eine Einigung über die Supermarktkette Kaiser’s Tengelmann sind wichtige Fragen ungeklärt. Nach Tagesspiegel-Informationen ist daher keinesfalls sicher, ob die Chefs von Rewe, Markant und Norma bis Montag gemeinsam mit Tengelmann-Eigentümer Karl-Erivan Haub und Edeka-Chef Markus Mosa eine Lösung für die noch gut 400 Filialen und knapp 15.000 Beschäftigten von Kaiser’s Tengelmann finden.

Neuen Ärger mit dem Bundeskartellamt vermeiden

Eines der zahlreichen Probleme: Sollten sich die Supermarktchefs darauf verständigen, Filialen unter sich aufzuteilen, könnte das erneut das Bundeskartellamt auf den Plan rufen. „Die Unternehmen tun gut daran, den Bedenken der Wettbewerbsbehörde Rechnung zu tragen“, sagte Kartellrechtsexperte Daniel Zimmer dem Tagesspiegel. „Das Bundeskartellamt prüft sehr detailliert, ob Edeka oder Rewe konkrete Filialen von Kaiser’s Tengelmann übernehmen dürfen.“ Vor allem in attraktiven Regionen wie Berlin, wo Kaiser’s noch gut 120 Filialen hat, und München könnte das Bundeskartellamt den Supermarktchefs in die Suppe spucken, warnt Zimmer. Der Kartellrechtsexperte hatte bis zum Frühling die Monopolkommission geleitet, war dann aber aus Protest gegen die Ministererlaubnis von Bundeswirtschaftsminister Sigmar Gabriel (SPD) zurückgetreten.

Edeka will fast 270 Millionen Euro zahlen

Haub will sein Unternehmen komplett an Marktführer Edeka verkaufen – samt der Unternehmenszentrale in Mülheim und den Fleischwerken (Birkenhof). Nach Tagesspiegel-Informationen hat Edeka vor rund zwei Jahren dafür einen Kaufpreis von fast 270 Millionen Euro versprochen. Das Bundeskartellamt hatte den Deal aber mit Blick auf die Marktmacht Edekas untersagt. Gabriel hatte die Übernahme einige Monate später mit Blick auf den Schutz der Arbeitsplätze bei Kaiser’s Tengelmann doch noch erlaubt, seine Ministererlaubnis aber mit Auflagen verbunden. Vor dem Oberlandesgericht Düsseldorf hatte die Erlaubnis dennoch keinen Bestand, die Richter hoben die Genehmigung des Ministers auf eine Klage von Rewe, Norma und Markant hin auf.

Frist läuft Montag ab

Seitdem herrscht große Ratlosigkeit, befeuert von Ankündigungen Haubs, seine Kette zu zerschlagen und die Filialen einzeln oder in Paketen zu verkaufen. Vermittelt von Verdi trafen sich die Chefs von Rewe, Alain Caparros, Markant, Franz-Friedrich Müller, und Norma, Gerd Köber am Donnerstag vergangener Woche, um gemeinsam mit Haub und Mosa eine Einigung zu finden. Getragen von dem Bekenntnis aller, eine Lösung auf die Beine stellen zu wollen, versprach man, bis zum nächsten Montag einen tragfähigen Kompromiss finden zu wollen. Bis dahin haben alle Parteien Stillschweigen vereinbart. Doch die Gespräche scheinen schwieriger zu sein als gedacht, heißt es in der Branche. Einen tragfähigen Plan, wie man die Filialen aufteilt, gibt es nach Tagesspiegel-Informationen bislang nicht. Jeder zweite Laden ist defizitär, auch das Interesse an der Übernahme der Verwaltung und der Fleischwerke, die im Edeka-Paket enthalten sind, ist nicht sonderlich stark ausgeprägt. Insgesamt schreibt die Kette rote Zahlen, die Einkaufspreise von Kaiser’s Tengelmann liegen um zehn bis 15 Prozent über denen der Konkurrenten, viele Mitarbeiter haben das Unternehmen bereits verlassen, die Zahl der Filialen nimmt ständig ab. In der Branche fragt man sich, ob Edeka-Chef Mosa nicht inzwischen das Interesse an einer Lösung verloren hat, seitdem klar ist, dass eine Komplettübernahme unrealistisch ist.

Karstadt-Mutter Signa soll ein Angebot gemacht haben

Sollten die Supermarktchefs keine Einigung hinbekommen, beginnt für die Beschäftigten, darunter 5300 Arbeitnehmer in Berlin, wieder das Zittern. Denn dann dürfte Haubs Plan B in Kraft treten – eine Einzelverwertung des Unternehmens. Edeka könnte dann, unbelastet von den Vorgaben der Ministererlaubnis, was den Erhalt von Filialen und Arbeitsplätzen angeht, den Teil der Filialen übernehmen, der der Prüfung des Bundeskartellamts stand hält, der Rest könnte an Dritte gehen. Migros wird Interesse an Läden in Bayern nachgesagt, nach Brancheninformationen soll sich auch Karstadt-Eigentümer Signa für Kaiser’s Tengelmann-Läden interessieren. Angeblich hat Signa-Chef René Benko bereits ein Angebot abgegeben. Zwar betonte ein Unternehmenssprecher, dass man Marktgerüchte grundsätzlich nicht kommentiere. Signa und Karstadt verfügen aber über erhebliche Kompetenz im Lebensmittelhandel. Karstadt-Chef Stephan Fanderl kommt von Rewe, Signa-Vorstand Dieter Berninghaus war bei Metro, Migros und ebenfalls bei Rewe. In den Karstadt-Häusern wird die Lebensmittelabteilung von Perfetto betrieben, an der Karstadt 75 Prozent und Rewe 25 Prozent halten.