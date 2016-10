US-Wahlkampf : Paul Ryan distanziert sich von Trump

Bild vergößern Paul Ryan, Präsident des US-Repräsentantenhauses, und führender republikanischer Politiker. Foto: AFP

Der Präsident des US-Repräsentantenhauses, der Republikaner Paul Ryan, hat erklärt, Trump weder zu verteidigen, noch mit ihm aufzutreten. Trump greift ihn scharf an.

Nach der Veröffentlichung eines Videos mit frauenfeindlichen Äußerungen von US-Präsidentschaftsbewerber Donald Trump hat sich auch der einflussreiche Republikaner Paul Ryan vom Kandidaten seiner eigenen Partei distanziert. Bis zur Wahl am 8. November werde er Trump weder verteidigen noch gemeinsam mit ihm auftreten, erklärte der Präsident des Repräsentantenhauses am Montag bei einer Telefonkonferenz mit Parteikollegen. Stattdessen konzentriere er sich darauf, die Mehrheit der Republikaner in beiden Kammern des Parlamentes zu sichern. Sollte die Demokratin Hillary Clinton gewinnen, dürfe nicht auch der Kongress an ihre Partei fallen, sagte Ryan Teilnehmern zufolge. Andernfalls erhielte sie einen "Blankoscheck".

In der vergangenen Woche war ein Video aus dem Jahr 2005 aufgetaucht, in dem Trump sexistisch und vulgär über Frauen spricht. Die Äußerungen sorgten auch in der eigenen Partei für Entsetzen. Viele Republikaner fürchten, dass der Immobilienmilliardär die Erfolgschancen vieler Abgeordneter schmälert. Am 8. November werden auch das gesamte Repräsentantenhaus und ein Drittel des Senats gewählt. Dazu kommen Abstimmungen in den einzelnen Bundesstaaten und Kommunen. Trump hatte am Wochenende wegen seiner Bemerkungen um Entschuldigung gebeten.

Trumps Antwort kam prompt

Der republikanische US-Präsidentschaftskandidat Donald Trump hat seinen Parteikollegen Paul Ryan nach dessen Kritik scharf angegriffen. „Paul Ryan sollte mehr Zeit mit einem ausgeglichen Haushalt, Arbeitsplätzen und illegaler Einwanderung verbringen und sie nicht damit verschwenden, den republikanischen Kandidaten zu bekämpfen“, schrieb Trump am Montag im Kurznachrichtendienst Twitter.

Ryan ist als Vorsitzender des Abgeordnetenhauses der derzeit mächtigste Republikaner. Er hatte Trump für dessen sexistische Äußerungen in einem Video aus dem Jahr 2005 kritisiert.

US-Medien berichteten, Ryan habe Abgeordneten am Montag in einem Telefongespräch gesagt, er wolle den Präsidentschaftskandidaten in Zukunft nicht mehr verteidigen und sich stattdessen auf die Kongresswahlen konzentrieren. Seine Unterstützung für Trump habe er aber nicht zurückgezogen. (Reuters/dpa)