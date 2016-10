Stockholm : Nobelpreis für Wirtschaft geht an Hart und Holmström

Am Montag ist auch der Nobelpreis für Wirtschaftswissenschaften vergeben worden.

Der diesjährige Nobelpreis für Wirtschaftswissenschaften geht an Oliver Hart und Bengt Holmström. Das teilte die Königlich-Schwedische Wissenschaftsakademie am Montag in Stockholm mit. (dpa)