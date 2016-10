06.10.2016

von Nico Schmidt, Heike Jahberg Drucken

Kampf um Kaiser's Tengelmann : Supermarktchefs ringen um eine Lösung

von Nico Schmidt, Heike Jahberg

Bild vergößern Angst um den Job. In Berlin arbeiten rund 5300 Menschen für die Kette. Foto: dpa

Gelingt doch noch der Durchbruch? Die Berliner Beschäftigten hoffen darauf. Sonst droht die Zerschlagung.

Kurz vor Ablauf des Ultimatums für Kaiser’s Tengelmann haben sich am Donnerstag nochmals Supermarktchefs und Gewerkschafter getroffen, um die Zerschlagung der Supermarktkette Kaiser’s Tengelmann zu verhindern. Spitzenvertreter von Edeka, Tengelmann, Rewe, Markant und Norma wollen versuchen, auf den letzten Drücker doch noch eine Lösung zu finden. Ein erstes Treffen vor zwei Wochen war ohne Ergebnis zu Ende gegangen.

Die Zeit drängt. Die Supermarktkette mit noch rund 15.000 Beschäftigten schreibt rote Zahlen, Tengelmann-Eigentümer Karl-Erivan Haub will sich daher von seinen Supermärkten trennen und sich auf seine Obi-Baumärkte, den Textil-Discounter Kik und seine Start-up-Beteiligungen konzentrieren. Haub möchte sein Supermarktgeschäft komplett an den Marktführer Edeka verkaufen, doch der Deal droht zu scheitern. Rewe, Markant und Norma haben erfolgreich gegen die Ministererlaubnis geklagt, mit der Bundeswirtschaftsminister Sigmar Gabriel (SPD) die Übernahme trotz des Vetos des Bundeskartellamts erlaubt hatte.

Haub droht mit Zerschlagung

Sollte das Geschäft mit Edeka platzen, will Haub die Kette zerschlagen. Ein entsprechendes Ultimatum endet an diesem Freitag um Mitternacht. „Sollten die Bemühungen um eine Umsetzung der Ministererlaubnis erfolglos sein, wird der Vertrag mit Edeka enden und wir werden in die Einzelverwertung gehen“, hat Haub angekündigt. Profitable Filialen würden dann verkauft, unwirtschaftliche Standorte geschlossen. Die Gewerkschaft Verdi befürchtet den Verlust Tausender Stellen.

Was bieten Tengelmann und Edeka der Konkurrenz?

Haub will Rewe, Markant und Norma dazu bewegen, ihre Klagen zurückzunehmen. Die Frage ist aber: Was bieten Haub und Edeka-Chef Markus Mosa im Gegenzug? Ein gutes Zeichen für eine Einigung könnte aber sein, dass anders als beim letzten Mal nicht nur Rewe-Chef Alain Caparros am Verhandlungstisch sitzt, sondern auch die Chefs von Norma, Gerd Köber, und Markant, Franz-Friedrich Müller. Müller hatte beim letzten Mal nur am Telefon an der Sitzung teilgenommen, Köber war gar nicht dabei gewesen.

Berliner Beschäftigte haben Angst

Bei den Mitarbeitern, die seit zwei Jahren um ihre Jobs bangen, liegen die Nerven bloß. 2500 von ihnen sitzen am Donnerstagmorgen im Neuköllner Estrel-Hotel, fast die Hälfte der 5300 Menschen, die noch in Berlin für Kaiser’s arbeiten. Sie treffen sich zur Betriebsversammlung, durch den Konferenzraum schieben sich Mitarbeiter in Latzhosen und Warnwesten. Am Rand einer Stuhlreihe legt eine Frau ihre Hände um die Schultern einer Kaiser’s-Angestellten. „Halt durch“, sagt sie. Ein paar Meter weiter parkt ein historisches Kaiser’s-Fahrzeug. Das Unternehmen existiert seit 1881, wie lange noch, weiß hier niemand. Einige ihrer Kollegen seien deprimiert, andere würden hoffen, sagt eine Mitarbeiterin. „Ob wir von Edeka übernommen oder zerschlagen werden – ich hoffe, dass es eine soziale Lösung gibt.“

Die Politik macht sich rar

Die Politik macht sich rar. Bürgermeister Michael Müller (SPD), Arbeitssenatorin Dilek Kolat (SPD) und Wirtschaftssenatorin Cornelia Yzer (CDU) hatte der Berliner Betriebsratsvorsitzende Volker Bohne eingeladen, keiner ist gekommen. Das mag an den Koalitionsverhandlungen liegen, vielleicht ist es aber auch die Machtlosigkeit der Politik. Denn außer Mut machen können die Politiker in diesem Stadium nicht wirklich etwas tun. Dennoch ist die Enttäuschung groß. „Ich bin entsetzt, dass kein Politiker gekommen ist“, sagt ein Lagerarbeiter. Für Kaiser’s arbeite er seit 30 Jahren. „Je näher die Entscheidung kommt, je mehr wird geredet.“ Manche der Kollegen seien fix und fertig. Wenn Kaiser’s zerschlagen wird, würden die Lagerarbeiter zuerst entlassen werden, fürchtet der Mann. „Wenn die Ministererlaubnis nicht klappt, bin ich arbeitslos.“ Damit dies nicht geschieht, haben die Kaiser’s-Mitarbeiter Plakate bemalt. Sie lehnen an den Stuhlreihen. Viele Angestellte tragen T-Shirts, auf denen steht: „Wir werden kämpfen mit Rückgrat.“