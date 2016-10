03.10.2016

Sorgen um Deutschlands größtes Geldhaus : Der Deutschen Bank läuft die Zeit davon

Während John Cryan in den USA noch über die Höhe der Strafe für zweifelhafte Hypothekengeschäfte verhandelt, wächst in Deutschland die Kritik an der Deutschen Bank. Jetzt mischt sich auch noch Sigmar Gabriel ein.

John Cryan, Chef der Deutschen Bank, muss sich sputen. Lange wird er weder Kunden noch Aktionäre hinhalten können. Sie alle verlangen Antworten. Wie geht es weiter mit der Deutschen Bank? Wie hoch fällt die Strafe für dubiose Hypothekengeschäfte in den USA aus? Braucht das Institut frisches Kapital und, wenn ja, wo soll das her kommen? Muss am Ende doch der Staat helfen? Es sind zu viele offene Fragen, auf die Cryan noch immer keine Antworten geben kann. Und je länger diese Phase der Unsicherheit anhält, desto größer wird die Angst, das Haus könnte seine Probleme tatsächlich nicht alleine lösen.

Die Kritik an der Deutschen Bank kommt inzwischen von allen Seiten. Am Wochenende war es Bundeswirtschaftsminister Sigmar Gabriel (SPD), der das Geldhaus heftig anging. „Ich wusste nicht, ob ich lachen oder weinen sollte, dass die Bank, die das Spekulantentum zum Geschäftsmodell gemacht hat, sich jetzt zum Opfer von Spekulanten erklärt,“ sagte Gabriel auf einem Flug nach Teheran. Er bezog sich auf die Nachricht, dass Hedgefonds in den USA bereits einen Teil ihrer Aufträge an die Deutsche Bank zurückgezogen haben sollen – was die Aktie des Instituts zeitweise auf einen historischen Tiefpunkt hatte fallen lassen. Gabriel zeigte sich beunruhigt über die Zukunft der Deutschen Bank: „Ich mache mir Sorgen um die Menschen, die dort beschäftigt sind.“ Das Szenario sei, dass Tausende ihre Arbeit verlieren könnten. „Sie tragen jetzt die Verantwortung für den Wahnsinn, der betrieben wurde von verantwortungslosen Managern“, sagte Gabriel.

Die US-Behörden fordern 14 Milliarden Dollar Strafe

Sätze wie diese – noch dazu aus dem Mund des Wirtschaftsministers – erhöhen den ohnehin schon enormen Druck, unter dem die Manager der Deutschen Bank stehen. Alles hängt nun davon ab, ob es ihnen gelingt, die Strafe in den USA deutlich zu drücken. Die US-Behörden fordern 14 Milliarden Dollar von der Deutschen Bank, weil sie sich in der Finanzkrise an windigen Hypothekengeschäften beteiligt hat.

Wie weit das Institut mit den Verhandlungen ist, darüber gibt es widersprüchliche Berichte. So will die Agentur AFP aus mit der Angelegenheit vertrauten Kreisen erfahren haben, dass das Strafmaß auf 5,4 Milliarden Dollar (4,8 Milliarden Euro) herabgesetzt werden soll. Das wäre zwar eine deutliche Senkung gegenüber der bisherigen Forderung, aber immer noch mehr, als die Deutsche Bank einkalkuliert hat. Das Institut soll für den Hypothekenstreit einem Insider zufolge nur 2,5 bis drei Milliarden Euro beiseitegelegt haben. Offiziell bestätigen konnte die AFP-Meldung bislang jedoch keiner. Zumal das „Wall Street Journal“ etwas anderes berichtet. Nämlich dass die Vertreter von Bank und US-Regierung bei ihren Verhandlungen zwar durchaus vorankämen. Dass allerdings noch immer kein Vorschlag ausgereift genug sei, um hochrangigen Entscheidungsträgern vorgelegt werden zu können. Auch das „Wall Street Journal“ beruft sich auf mit dem Vorgang vertraute Personen. Die „Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung“ (FAS) will derweil erfahren haben, dass die Konzernspitze der Deutschen Bank in den kommenden Tagen zu Verhandlungen in die USA reisen wird. Das wiederum könnte darauf hindeuten, dass die Verhandlungen doch so langsam zu einem Ende kommen.

Die Präsidentschaftswahlen könnten die Verhandlungen verzögern

Klar ist, dass die Zeit drängt. Werden sich die US-Behörden nicht in den nächsten vier Wochen mit den Vertretern der Deutschen Bank einig, dürften sich die Verhandlungen noch sehr viel länger hinziehen. Schließlich wählen die Amerikaner bereits am 8. November einen neuen Präsidenten. Danach muss dann erst einmal eine neue Regierung gebildet werden – was für die Verhandlungen mit der Deutschen Bank eine deutliche Verzögerung und neue Unsicherheit über ihren Ausgang bedeuten dürfte.

Für das Institut wäre eine möglicherweise monatelange Hängepartie fatal. Der Aktienkurs ist im Keller. Außerdem gibt es jetzt schon Gerüchte über eine mögliche Staatshilfe. Das Bundesfinanzministerium sah sich bereits genötigt, einen Bericht der „Zeit“ zurückzuweisen, wonach die Regierung an Rettungsplänen der Bank arbeite. Dabei wäre die Mehrheit der Deutschen ohnehin gegen Staatshilfen für die Deutsche Bank. 69 Prozent lehnten eine finanzielle Hilfe des Staates ab, berichtet das Magazin „Focus“ am Wochenende. Nur 24 Prozent seien dafür.

Wirtschaftsvertreter bekennen sich zur Deutschen Bank

Dagegen bekam Cryan aus der Wirtschaft Rückendeckung. „Die deutsche Industrie braucht eine Deutsche Bank, die uns in die Welt hinaus begleitet“, sagte der Aufsichtsratschef von BASF, Jürgen Hambrecht, der „FAS“. Auch RWE -Chef Peter Terium betonte die Notwendigkeit einer weltweit tätigen Bank für die deutsche Wirtschaft. Ähnlich äußerte sich Daimler-Chef Dieter Zetsche.