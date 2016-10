Personalengpässe : Tuifly und Air Berlin-Flüge gestrichen oder verspätet

Bild vergößern Eine Boeing 737-800 von Tuifly auf dem Vorfeld des Hannover Airport in Hannover-Langenhagen. Foto: dpa

Air Berlin hatte den Abbau von 1200 Arbeitsplätzen angekündigt. Am Montag kommt es bei der Fluggesellschaft sowie bei Ferienflieger Tuifly zu Verspätungen. Grund sind Crewengpässe.

Zahlreiche Flüge des Ferienfliegers Tuifly sind am Montag gestrichen worden oder erst mit Verspätung gestartet. Auch Flüge des Tuifly-Partners Air Berlin waren betroffen. Es sei vereinzelt zu Beeinträchtigungen im Flugbetrieb gekommen, sagte ein Tuifly-Sprecher. Grund seien Crewengpässe. Weitere Angaben dazu machte der Sprecher nicht. Auch dazu, wie viele Flüge und Passagiere betroffen waren, machte er keine Angaben. Es seien verschiedene Maßnahmen ergriffen worden, um die Passagiere an ihre Reiseziele zu bringen. „Wir arbeiten mit Hochdruck daran, Ersatzflugzeuge bereitzustellen“, sagte ein Air Berlin-Sprecherin. Insbesondere seien Flüge von und nach Palma de Mallorca betroffen. Die Airline rät Fluggästen, sich regelmäßig über den Status ihres Fluges zu informieren. Gäste, deren Flug Teil einer Pauschalreise ist, werden gebeten, sich an den jeweiligen Reiseveranstalter bzw. das Reisebüro zu wenden.



Air Berlin hat mehrere Flugzeuge von Tuifly gemietet. Der Leasing-Vertrag umfasst nicht nur die Flugzeuge, sondern auch Wartung, Versicherung und Besatzung. Diese fliegt die Tuifly-Maschinen mit dem Air Berlin-Logo am Leitwerk in Air Berlin-Uniformen. Ihr Geld bekommen sie aber von der Tuifly. Der Umbau der hoch verschuldeten Air Berlin bringt auch bei der Tuifly Veränderungen mit sich.

Am Freitag war bekanntgeworden, dass der Ferienflieger in eine neue Dachholding mit einer anderen Airline integriert werden soll. Bei der Fluggesellschaft handelt es sich nach dpa-Informationen um den Air-Berlin-Großaktionär Etihad. Air Berlin hatte am Donnerstag einen tiefgreifenden Umbau und den Abbau von 1200 Arbeitsplätzen angekündigt. (dpa, tsp)