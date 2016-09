29.09.2016

von Ralf Schönball

Städteranking : Heute nur Mittelmaß, aber Berlin gehört die Zukunft

Bild vergößern Blick aus Mitte über die Dächer der Stadt. Foto: Jens Kalaene/dpa

Berlin gehört die Zukunft. Im "Städteranking" belegt die Stadt zwar nur einen mittleren Platz. Dafür zählt sie bei der Dynamik zu den Top 10.

Berlin gehört die Zukunft, jedenfalls wenn man die mehr als 7200 Daten des „Städterankings“ von Wirtschaftswoche, Institut der Wirtschaft und Immobilienscout mit etwas Wohlwollen betrachtet. Im Vergleich der 69 deutschen Städte mit mehr als 100.000 Einwohnern verbesserte sich die deutsche Hauptstadt um vier Plätze. In Euphorie sollte deshalb niemand ausbrechen, denn in der Hitparade der deutschen Metropolen belegt Berlin gerade mal eine mittelmäßigen Platz 39.

Viele Übernachtungen und günstige Mieten

Zahl und Qualität von Jobs, Firmen, Gründerszene und Immobilienmarkt haben die Forscher des Instituts der Deutschen Wirtschaft für den neudeutsch „Ranking“ genannten Leistungsvergleich unter anderem herangezogen. Sie haben ein „Niveauranking“ aufgestellt, das gleichsam den Stand der Dinge wiedergibt, und außerdem ziehen sie einen Vergleich des jeweiligen Entwicklungstempos (Dynamik) und der Zukunftsfähigkeit der Städte – und vor allem hier kann Berlin punkten.

Viele Berliner sind gut qualifiziert

Denn die Stadt steht besser da, als die wirtschaftliche Lage es vermuten lässt und Berlin schafft es deshalb im „Dynamikranking“ sogar in die Top 10. Das liegt an der nach Frankfurt am Main zweitgrößte Zahl von Übernachtungsgästen, an den aus Sicht der Forscher noch günstigen Mieten. Positiv außerdem: die wachsende Bevölkerung, Zahl und Zuwachs an – auch qualifizierten – Jobs sowie die vielen qualifizierten Berliner nebst geringer Jugendarbeitslosigkeit. Und warum gehört Berlin die Zukunft?

Den 14. Platz im "Zukunftsranking" gibt es, weil so viele Künstler hier leben, mehr als in jeder anderen Stadt und auch die Quote an Akademikern stattlich ist, hier liegt Berlin auf Rang 12 unter den 60 Städten.

Negativ: Viele Hartz-IV-Empfänger, Verbrechen und wenig Kitas

Und die Schwächen der Stadt? Die vielen Empfänger von Arbeitslosengeld II, die Berlin zum Schlusslicht unter den verglichenen Städten macht, die vielen Straftaten, die geringe Quote an Kitas, auch diese ist schlechter als in allen anderen Städten, bremsen die Entwicklung aus. Auch gibt es in Berlin immer noch zu wenig „Beschäftigte in relevanten Branchen“ und zu wenig Jobs in Kultur- und Kreativ-Branche. Das überrascht nur, wer die Diskussion über das „digitale Prekariat“ nicht verfolgt hat– einfach ausgedrückt: Künstler und Kreative lieben Berlin, hangeln sich aber oft am Rande des Existenzminimums von Projekt zu Projekt.