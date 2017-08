Wetter : Todesopfer durch extreme Hitzewelle in Italien

Bild vergößern Strandbesucher beobachten einen Waldbrand bei Capalbio. Foto: Roberta Filippini/dpa

Waldbrände und extreme Hitze haben in Italien im Griff. Für 26 Städte rief das Gesundheitsministerium den Hitzenotstand aus.

Die Hitzewelle in Italien mit Temperaturen von mehr als 40 Grad Celsius hat Wald- und Buschbrände ausgelöst, denen am Donnerstag eine ältere Frau zum Opfer gefallen ist. Die 79-Jährige wurde in der zentralen Region Abruzzen auf einem Feld nahe ihres Hauses in Sant'Omero tot aufgefunden. Etwa zwei Hektar Land wurden dort ein Raub der Flammen. Ein Stück der Küstenautobahn Via Aurelia zwischen Rom und der weiter nördlich gelegenen Riviera war wegen eines Feuers in der Nähe der toskanischen Stadt Grosseto mehrere Stunden lang gesperrt. Zum Ende des Sommers ist die bei Besuchern populäre Landschaft normalerweise in golden Farbe getaucht, jetzt glich sie Anfang August einem verbrannten Toast.

Für insgesamt 26 größere Städte rief das Gesundheitsministerium den Hitzenotstand aus. Die Krankenhäuser verzeichneten einen verstärkten Andrang bei den Notaufnahmen. Die hohe Feuchtigkeit im Norden und aus Afrika kommende heiße Winde im Süden ließen die Temperaturen gefühlt noch höher erscheinen als in Wirklichkeit. Wegen der anhaltende Dürre wird mit Einbußen in der Landwirtschaft in Höhe von Milliarden Euro gerechnet. Elf Regionen leiden bereits jetzt unter akutem Wassermangel. (AFP)