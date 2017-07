Messerangriff in Hamburg : Laut Polizei "definitiv ein Einzeltäter"

Bild vergößern Einsatzkräfte der Polizei sperren am Freitag nach einer Messerattacke in einem Supermarkt in Hamburg den Tatort ab. Foto: Paul Weidenbaum/dpa

In einem Hamburger Supermarkt im Stadtteil Barmbek hat ein Mann einen Menschen getötet und vier weitere verletzt. Der Angreifer wurde festgenommen.

Ein Mann hat in einem Hamburger Supermarkt mehrere Menschen mit einem Küchenmesser angegriffen. Bei der Attacke gab es ein Todesopfer, vier weitere Menschen wurden verletzt, einer von ihnen schwer. Der Angriff ereignete sich im Stadtteil Barmbek. Der leicht verletzte Tatverdächtige selbst wurde festgenommen, wie die Polizei bei Twitter schrieb. Identifiziert wurde der Mann noch nicht, auch das Motiv ist derzeit unklar. Es handele sich allerdings "definitiv um einen Einzeltäter", so die Polizei auf Twitter. Erste Meldungen über ein mögliches Raubmotiv hätten sich zudem nicht bestätigt.

Den Polizeiangaben zufolge betrat der Tatverdächtige am Nachmittag einen Supermarkt an der gewöhnlich belebten Einkaufsstraße des Stadtteils Barmbek. Er soll unvermittelt mit einem Messer auf Kunden eingestochen haben. Anschließend flüchtete der Mann aus dem Geschäft. Zeugen verfolgten ihn und verständigten die Polizei. Die Beamten nahmen den Tatverdächtigen in der Nähe des Supermarkts auf der Straße fest.

Spiegel-Online-Redakteur Steffen Lüdtke hat das Statement des Hamburger Polizeisprechers Timo Zill getwittert, in dem dieser noch einmal den bisher bekannten Tathergang schildert. Demnach ist der Täter mit einem Küchenmesser bewaffnet in den Supermarkt gegangen und hat dort wahllos auf andere Menschen eingestochen. Berichte, der Mann habe eine Machete bei sich geführt, konnte Zill nicht bestätigen. Auch lägen ihm keine Erkenntnisse dazu vor, ob der Täter tatsächlich "Allahu Akbar" gerufen habe, wie ein Augenzeuge in einem Video auf Twitter berichtet. Zu der Frage, ob man einen Terrorverdacht ausschließen könne, sagte Zill: "Wir ermitteln derzeit in alle Richtungen." Die Mordkommission habe die Ermittlungen übernommen. (AFP/dpa/cir)