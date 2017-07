Ex-Footballstar : O.J. Simpson kommt vorzeitig auf freien Fuß

Bild vergößern O.J. Simpson bei der Anhörung im Lovelock Correctional Center. Foto: Reuters/Jason Bean/Pool

Nach fast neun Jahren Haft entschied ein Justizausschuss des US-Bundesstaats Nevada, den 70-Jährigen auf Bewährung freizulassen.

Der wegen eines bewaffneten Raubüberfalls verurteilte frühere US-Footballstar O.J. Simpson wird vorzeitig aus dem Gefängnis entlassen. Ein Justizausschuss des US-Bundesstaats Nevada entschied am Donnerstag, den 70-Jährigen nach fast neun Jahren Haft den Rest seiner Strafe auf Bewährung zu erlassen. Simpson war wegen des Überfalls in einem Hotel in Las Vegas zu einer 33-jährigen Haftstrafe verurteilt worden. (AFP)