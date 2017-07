Nach Jahrzehnten im Eis : Zwei Leichen in Schweizer Gletscher entdeckt

Bild vergößern Auf dem Tsanfleurongletscher in den Schweizer Alpen wurden zwei Leichen sowie diverse Gegenstände gefunden. Foto: --/GLACIER 3000/dpa

Ein Pistenbully-Fahrer entdeckt zwei Leichen auf mehr als 2600 Meter Höhe. Zwei alte Damen sind sich sicher, es handle sich um ihre Eltern - sie verschwanden 1942.

Nach mindestens 75 Jahren sind in den Schweizer Alpen zwei Leichen entdeckt worden - möglicherweise die eines Paares. Die Wanderer lagen eng beisammen, wie ein Bild am Dienstag zeigte. Die schwarzen Bergschuhe ragen dabei aus dem Schnee, die Kleidung ist verwittert, eine Glasflasche liegt zu ihren Füßen. Daneben wurden noch ein Buch und eine Uhr gefunden. Die dicke Eisschicht konservierte die Leichen über all die Jahre.

Die Vermissten wurden bereits vergangene Woche auf mehr als 2600 Metern Höhe im Tsanfleuron-Gletscher oberhalb von Les Diablerets zufällig von einem Angestellten einer Skistation gefunden. Der Pistenbully-Fahrer dachte zunächst, dass es sich um Steine handle, so der Geschäftsführer des Gebiets, Bernhard Tschannen. Er sagte weiter, der Mann und die Frau hätten Kleidung aus der Zeit des Zweiten Weltkriegs getragen. Tschannen vermutete, dass das Paar in einen Gletscherspalt fiel - erst Jahrzehnte später gab der Gletscher die beiden Leichen infolge der Klimaerwärmung frei. Die Polizei will die Toten nun mithilfe einer DNA-Analyse identifizieren.

„Mama und Papa werden endlich ihre letzte Ruhe finden“

Derweil ist sich eine 86-jährige Frau sicher, in den Toten ihre Eltern wiederentdeckt zu haben. „Mama und Papa werden endlich ihre letzte Ruhe finden“, sagte Monique Gautschy der Zeitung „Le Matin“. Auch ohne endgültigen Beweis ist sie der festen Überzeugung, dass es sich um die sterblichen Überreste ihrer Eltern handelt. Marcelin Dumoulin, ein Schuhmacher, war damals 40 Jahre alt, seine Frau Francine, eine Lehrerin, 37.

Sie seien am 15. August 1942 von ihrem Dorf Chandolin im Kanton Wallis zu einer Bergwanderung aufgebrochen, sagte die damals elfjährige Tochter der beiden der Nachrichtenagentur AFP: „Sie wollten das Vieh füttern und am gleichen Abend zurück sein.“ Das Paar tauchte aber nie wieder auf. Nach zweieinhalb Monaten vergeblicher Suche wurden die sieben Kinder des Paares - zwei Töchter und fünf Söhne - in Pflegefamilien gegeben. Die Geschwister hätten ihr Leben damit verbracht, ihre Eltern zu suchen, sagte die zweite Tochter, Marceline Udry-Dumoulin der Zeitung "Le Matin" - sie war zum Zeitpunkt des Verschwindens ihrer Eltern vier Jahre alt. Sie habe nicht mehr daran geglaubt, dass ihre Eltern eines Tages doch noch bestattet werden könnten.

Die Polizei flog die menschlichen Überreste aus dem Grenzgebiet zwischen den Kantonen Waadt, Bern und Wallis ins Tal. Die Leichen werden nun in Lausanne untersucht. Auch eine Seilschaft verschwand 1926 in dem Gebiet. (dpa/AFP)