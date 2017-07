69-Jährige mit Bodypainting : Grace Jones begeistert fast barbusig bei Konzert

Bild vergößern Farbenprächtig gekleidet und geschminkt tritt Sängerin Grace Jones in Montreux auf. Foto: dpa

Mit dem Hit "Slave To The Rhythm" wurde sie weltberühmt: Jetzt trat Grace Jones spärlich bekleidet auf - mit 69.

Die US-Popsängerin Grace Jones ("Slave To The Rhythm") hat in der Schweiz fast nackt einen spektakulären Bühnenauftritt hingelegt. Die 69-Jährige trat Samstagabend nur mit einem Mieder bekleidet, dafür umso stärker am ganzen Körper mit afrikanischem Bodypainting geschminkt auf die Bühne.

Bei ihrer Vorstellung im Rahmen des Montreux Jazz Festivals scherzte sie Medienberichten zufolge über die Hitze im Saal und flirtete barbusig mit dem Publikum. Fotos zeigen sie mit goldener Totenkopfmaske, schwarzen Federn als Kopfschmuck und einem Weinglas in der Hand.

Das renommierte Jazz Festival am Genfer See läuft noch bis Ende nächster Woche. Die zweiwöchige Musikveranstaltung zog seit ihrer Gründung 1967 Jazz-Größen wie Ella Fitzgerald, Count Basie, Keith Jarrett, Herbie Hancock oder Wynton Marsalis nach Montreux. Auch viele weniger bekannte Musiker finden stets ein aufmerksames Publikum. Rock- und Popmusiker gaben in Monterux ebenfalls traditionell viel beachtete Konzerte. Legendär gewordene Auftritte boten Led Zeppelin, Frank Zappa, Deep Purple und Radiohead. (dpa)