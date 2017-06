Brustimplantate-Skandal : BGH weist Schmerzensgeld-Klage ab

Bild vergößern Brustimplantate aus Silikon der Firma PIP. Foto: dpa

Der Bundesgerichtshof hat eine Schmerzensgeldklage eines Opfers des Brustimplantate-Skandals abgewiesen.

Opfer des Brustimplantate-Skandals haben in Deutschland wohl kaum noch Chancen auf Schmerzensgeld. Der Bundesgerichtshof (BGH) in Karlsruhe wies am Donnerstag die Klage einer Betroffenen gegen den TÜV Rheinland in letzter Instanz ab - die Prüfer hätten bei der Überwachung des Herstellers Poly Implant Prothèse (PIP) keine Pflichten verletzt. (dpa)