Willem-Alexander fliegt für KLM : Der König im Cockpit

Bild vergößern König Willem-Alexander ist leidenschaftlicher Pilot. Foto: AFP

Seit mehr als 20 Jahren fliegt der König der Niederlande als Co-Pilot auf normalen Linienflügen der Airline KLM - doch kaum jemand erkennt Willem-Alexander.

Der niederländische König Willem-Alexander (50) fliegt seit 21 Jahren regelmäßig als Co-Pilot auf ganz normalen Linienflügen. Kaum jemand erkenne ihn in seiner Uniform der Fluggesellschaft KLM, sagte der Monarch der Tageszeitung De Telegraaf (Mittwoch). „Der Vorteil ist, dass ich die Passagiere immer im Namen des Captains und der Mannschaft willkommen heißen kann. Dann muss ich meinen eigenen Namen nicht sagen.“ Nur wenige Passagiere würden seine Stimme erkennen, wenn er sich aus dem Cockpit melde.

Willem-Alexander ist leidenschaftlicher Pilot. Um seinen Pilotenschein zu behalten, muss er mindestens 150 Flugstunden im Jahr absolvieren. Als Gastpilot sitzt er etwa zweimal im Monat am Steuerknüppel. Die End-Verantwortung liege aber immer beim Kapitän, betonte der König. Beim Fliegen könne er loslassen und entspannen, sagte Willem-Alexander der Zeitung. „Man hat ein Flugzeug, Passagiere und eine Mannschaft. Dafür trägt man die Verantwortung. Dann kannst du die Probleme vom Boden nicht mit nach oben nehmen.“

Nun lässt sich er sich auch zum Piloten für Passagierflugzeuge vom Typ Boeing 737 ausbilden. Ende des Monats werde er mit dem Training beginnen, kündigte der Monarch an. Bisher fliegt er zwei Mal pro Monat in einer Fokker 70. Dies will er nach dem absolvierten Training dann auch mit einer Boeing 737 tun, sagte Willem-Alexander, der das Fliegen bei der Luftwaffe lernte. (dpa, AFP)