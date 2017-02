Heidelberg : 35-Jähriger fährt mit Auto in Menschenmenge - ein Toter

Bild vergößern Am Samstagnachmittag hat ein Autofahrer in Heidelberg mehrere Fußgänger angefahren. Foto: Priebe/PR-Video/dpa

Laut Polizei gibt es keine Anhaltspunkte für einen terroristischen Hintergrund. Die Polizei hat den Mann niedergeschossen und gestoppt. Ein Mann erlag seinen schweren Verletzungen, zwei weitere wurden leicht verletzt.

Ein 35-jähriger Deutscher ist am Samstagnachmittag mit seinem Auto am Bismarckplatz im Zentrum von Heidelberg in eine Fußgängergruppe gefahren und dann mit einem Messer bewaffnet geflüchtet. Polizisten stoppten den Mann etwa 150 Meter entfernt und schossen auf ihn.

Ein 73-jähriger Deutscher erlag am Abend seinen schweren Verletzungen in einer Heidelberger Klinik. Eine 32-jährige Österreicherin und eine 29-jährige Frau aus Bosnien-Herzegowina wurden leicht verletzt und ambulant vor Ort behandelt.

Die Hintergründe der Tat waren zunächst unklar. Anhaltspunkte für einen terroristischen Hintergrund gab es laut Polizei und Staatsanwaltschaft nicht. „Wir wissen nichts zur Motivlage“, sagte ein Sprecher der Polizei. Über den Gesundheitszustand des Tatverdächtigen liegen derzeit keine weiteren Erkenntnisse vor, er wird im Krankenhaus behandelt.

Das Auto war am Bismarckplatz, einem Hauptverkehrsplatz der Stadt am Eingang zur Fußgängerzone, von der Straße auf einen Fußgängerbereich gefahren. Die Opfer wurden direkt vor einer Bäckerei angefahren, sagte ein Polizeisprecher. Der Platz mit Straßenbahn- und Bushaltestellen ist stark belebt. Am frühen Abend war der Ort des Geschehens weiterhin abgesperrt. Beamte der Spurensicherung untersuchten den schwarzen Wagen. In die Ermittlungsarbeit an den Tatorten vor Ort war ebenfalls das Landeskriminalamt Baden-Württemberg mit eingebunden. Die Fahnder setzten am Auto auch einen Sprengstoffspürhund ein. Das Tier habe aber nicht angeschlagen, hieß es. (akh/ dpa)