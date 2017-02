Heidelberg : Mann fährt mit Auto in Menschenmenge

Bild vergößern Am Samstagnachmittag hat ein Autofahrer in Heidelberg mehrere Fußgänger angefahren. Foto: Priebe/PR-Video/dpa

Drei Menschen wurden verletzt. Die Polizei hat den Mann niedergeschossen und gestoppt. Die Hintergründe der Tat sind zunächst unklar.

Ein Autofahrer hat am Samstagnachmittag in Heidelberg mehrere Fußgänger angefahren und ist dann mit einem Messer bewaffnet geflüchtet. Polizisten stoppten den Mann und schossen auf ihn, wie ein Polizeisprecher sagte. Der Mann kam schwer verletzt in ein Krankenhaus. Drei Fußgänger wurden verletzt, einer von ihnen schwer. Die Hintergründe waren zunächst unklar. (dpa)