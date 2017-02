Bahnunfall in Frankfurt am Main : Leerer ICE rammt Prellbock und entgleist

Bild vergößern Der zerstörte Triebwagen des ICE im Bahnhof Griesheim in Frankfurt am Main. Foto: Arne Dedert/dpa

Glück im Unglück: Im Zug waren keine Passagiere. Der S-Bahn-Verkehr ist beeinträchtigt, Züge der S2 sind davon betroffen.

Ein leerer ICE ist in der Nacht zum Freitag gegen einen Prellbock gefahren, entgleist und zum Teil auf einem Bahnsteig gelandet. Bei dem Unfall wurde niemand verletzt, wie ein Sprecher der Deutschen Bahn am frühen Freitagmorgen sagte. Es werde mit einem hohen Sachschaden gerechnet. Der Zug sollte im ICE-Werk am Bahnhof Frankfurt-Griesheim gewartet und für den nächsten Einsatz vorbereitet werden.

Der Bahnhof wurde komplett gesperrt. Der entgleiste Zug soll laut Bundespolizei mit einem Spezialkran aus Fulda geborgen werden. Wie lange das dauern wird, war zunächst nicht absehbar. Durch den Unfall gibt es Beeinträchtigungen im S-Bahn-Verkehr. Die Züge der S2 fallen laut Bahn zwischen Frankfurt-Höchst und Offenbach Ost aus. (dpa)