Großfahndung : Frau in Offenbach durch Schüsse getötet

Bild vergößern Blaulichter von Polizeifahrzeugen. Foto: Rene Ruprecht/dpa

Die Polizei in Offenbach fahndet nach einem Mann, der am Freitagmorgen eine Frau lebensgefährlich verletzt hatte. Die Frau verstarb an ihren Verletzungen.

In Offenbach soll ein Mann eine Frau lebensgefährlich verletzt haben. Wie die "Offenbach Post" berichtet, ist die Frau an ihren Verletzungen gestorben. Zeugen wollen gesehen haben, dass auf die Frau von einem Mann geschossen wurde. Anschließend soll der Mann in einem dunklen Kleinwagen geflüchtet sein.

Die Polizei hat eine Großfahndung nach dem Täter eingeleitet: Der Mann soll mit einer schwarzen Jacke und einer blauen Hose bekleidet sein. Er trägt vermutlich eine Schusswaffe bei sich. Wer etwas Verdächtiges sieht oder gesehen hat soll sich umgehend bei der örtlichen Polizeistation melden oder telefonisch unter: 069/80981234. (tsp)