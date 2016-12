Absturz von Flug MS804 im Mai : Sprengstoffspuren an Opfern von Egyptair-Absturz gefunden

Bild vergößern Der Airbus A320 von Egyptair stürzte am 19.05.2016 auf einem Flug von Paris nach Kairo über dem Mittelmeer ab. Foto: Foto: Tommy Desmet/dpa

Im Mai war eine Maschine von Egyptair auf dem Weg nach Kairo über dem Mittelmeer abgestürzt. 66 Menschen starben. Nun haben Ermittler Hinweise auf die mögliche Absturzursache.

Ermittler haben bei ihren Untersuchungen zum Absturz der Egyptair-Maschine Flug MS804 im Mittelmeer Rückstände von Sprengstoff entdeckt. Wie die ägyptisch geführte Untersuchungskommission am Donnerstag mitteilte, wurden die Spuren an menschlichen Überresten gefunden. Einen medizinischen Bericht habe man den ägyptischen Behörden zugesandt.

Der Airbus A320 war am 19. Mai mit 66 Menschen an Bord auf dem Weg von Paris nach Kairo über dem östlichen Mittelmeer abgestürzt. Alle Menschen an Bord starben.

Erste Auswertungen der Stimmrekorder hatten ergeben, dass sich in einer der Toiletten und im Bereich der Bordelektronik Feuer ausgebreitet hatte. Auch die Untersuchung von Wrackteilen deutete darauf hin, dass der vordere Teil des Flugzeugs großer Hitze und dichtem Rauch ausgesetzt waren. (dpa)