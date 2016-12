München : Frau nach Trittattacke auf Rolltreppe beraubt

Bild vergößern Eine Rolltreppe. Foto: dpa

In Berlin hat man gerade einen Begleiter des U-Bahn-Treters ausfindig machen können. In München ist eine 28-jährige Frau eine Rolltreppe heruntergetreten und ausgeraubt worden.

Wenige Tage nach dem deutschlandweit bekannt gewordenen brutalen Angriff auf eine Frau in einem Berliner U-Bahnhof ist in München eine 38-Jährige Opfer einer ähnlichen Trittattacke geworden. Nach Angaben der Polizei vom Dienstag wollte die Frau am Samstag auf dem Rückweg von einer Weihnachtsfeier eine Rolltreppe hinunterfahren wollen. Plötzlich hätten drei Jugendliche sie überfallen und getreten, die Frau stürzte.

Danach hätten sich die Angreifer die Handtasche der Frau geschnappt und das Weite gesucht. Durch den Sturz erlitt die 38-Jährige laut Polizei mehrere Hämatome am linken Oberschenkel. In der vergangenen Woche war ein Video veröffentlicht worden, auf dem zu sehen ist, wie eine Frau in Berlin nach einem Fußtritt eines Mannes eine Treppe hinunterstürzt. Der brutale Angriff sorgte deutschlandweit für Entsetzen. (dpa)