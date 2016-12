Pakistan : 48 Tote bei Flugzeugabsturz

Bild vergößern Eine Maschine vom Typ ATR-42 der Pakistan International Airlines ist am Mittwoch im Nordwesten des Landes abgestürzt. Foto: dpa/WAHEED KHAN

Das Passagierflugzeug war im Norden von Pakistan zunächst vom Radar verschwunden. Die Maschine war auf dem Weg in die Hauptstadt Islamabad.

Im Norden Pakistans ist am Mittwoch ein Passagierflugzeug mit 48 Menschen an Bord abgestürzt. Die Fluglinie Pakistan International Airlines bestätigte das Unglück. „Wir bedauern zutiefst, mitzuteilen, dass ein PIA-Flugzeug des Typs ATR-42 um 16.42 Uhr Ortszeit in der Nähe von Hawalian abgestürzt ist“, teilte Danyal Gilani, ein Sprecher der Fluglinie, mit.

Das Flugzeug war in Chitral, einem Touristenort in der Nähe der Grenze zu Afghanistan, gestartet und war auf dem Weg in die Hauptstadt Islamabad. Nach Angaben von Gilani stürzte es 75 Kilometer vor Islamabad in der Nähe des Dorfes Saddha Batolini ab. An Bord seien 42 Passagiere, fünf Crewmitglieder und ein Bodentechniker gewesen. Unter den Opfern seien neun Frauen und zwei Kleinkinder. Auch drei Ausländer waren demnach unter den Passagieren. Deren Nationalität sei nicht bekannt. Rettungsarbeiten seien im Gange.

Ob sich Deutsche an Bord der Unglücksmaschine befunden haben, war noch unklar. Aus dem Auswärtigen Amt heißt es, nach bisher vorliegenden Informationen sei nicht davon auszugehen. Es könne aber zum derzeitigen Zeitpunkt nicht ganz ausgeschlossen werden.

Die Armee habe Soldaten und Helikopter mobilisiert, teilte ein Sprecher der Airline mit. Sie seien auf dem Weg zum Unglücksort.

Über die Ursache ist noch nichts bekannt. Bei dem Flugzeug handelt es sich nach Angaben der Fluglinie um eine Turboprop-Maschine des Typs ATR-42.

Das letzte schwere Flugzeugunglück ereignete sich in Pakistan 2010: Ein Airbus 321 war auf dem Weg von Karatschi nach Islamabad kurz vor der Landung abgestürzt. Alle 152 Menschen an Bord starben. (dpa/AFP)