26.10.2016

von Julian Graeber

Italien : Schweres Erdbeben in den Marken - Ausmaß unklar

Bild vergößern Mittelitalien wird immer wieder von Erdbeben getroffen. Foto: Google/dpa

Ein schweres Erdbeben hat sich in Mittelitalien ereignet. Die Erschütterungen waren auch in Rom zu spüren. Erst Ende August waren bei einem Erdbeben in den Marchen fast 300 Menschen getötet worden.

Zwei Monate nach dem schweren Erdbeben in Mittelitalien ist das Land am Mittwoch erneut von einem schweren Erdstoß erschüttert worden. Das Zentrum des Bebens, das eine Stärke von 5,4 gehabt haben soll und am Abend bis in die Hauptstadt Rom zu spüren war, lag nach einem Bericht der Nachrichtenagentur Ansa südöstlich von Perugia. Auch die US-Erdbebenwarte gab die Stärke mit 5,4 an. Ob es Verletzte oder Schäden gab, war zunächst unklar. „Für den Moment kann ich nichts sagen, wir sind dabei, es zu bewerten“, zitierte die Nachrichtenagentur Ansa Cesare Spuri vom italienischen Zivilschutz der Region Marken.

Der Bürgermeister von Castelsantangelo sul Nera, einer Gemeinde nahe des Epizentrums, sagte dem Fernsehsender Sky TG24: „Mit Sicherheit gab es Einstürze.“ Von Todesopfern habe er noch nichts gehört, nach dem Zusammenbruch der Stromversorgung sei man momentan im Dunkeln. Zudem regne es stark. Die Hilfskräfte warten nun auf mobile Beleuchtungsanlagen des Zivilschutzes, um mit den Bergungsarbeiten beginnen zu können.

Medienberichten zufolge war das Beben auch in Florenz und Neapel zu spüren. Laut Ansa ereignete sich das Beben um 19.11 Uhr in der Provinz Macerata in den Marken. Danach seien noch drei weitere Beben registriert worden, berichtet die italienische Zeitung "La Repubblica". Viele Menschen flüchteten aus ihren Häusern, in dem Ort Visso herrschte Panik, die Menschen versammelten sich auf dem zentralen Platz. "Ich habe gehört, wie alle Sachen von den Regalen gefallen sind und bin die Treppen hinuntergerannt", sagte ein Einwohner der "Repubblica", "draußen war alles voller Staub. Die Menschen weinten."

Erst Ende August war die Region von einem schweren Erdbeben heimgesucht worden. Nach offiziellen Angaben kamen damals 298 Menschen ums Leben, die meisten in dem Ort Amatrice, der nur etwa 60 Kilometer von Castelsantangelo sul Nera entfernt ist. Laut dem Bürgermeister von Amatrice, Sergio Pirozzi, kam es nun erneut zu Schäden. „Es gab Einstürze, aber nur von Gebäuden, die schon beschädigt waren“, sagte er Ansa zufolge. „Natürlich weckt das wieder die Angst.“ Die italienische Regierung hatte die Schäden des August-Bebens zuletzt auf rund vier Milliarden Euro geschätzt.

Das Land wird häufig von Erdstößen heimgesucht, die immer wieder verheerende Folgen haben. 2009 hatte es im ebenfalls nicht weit entfernten L'Aquila ein verheerendes Beben gegeben, bei dem 308 Menschen ums Leben kamen. (mit dpa)