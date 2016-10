Samsung : Air Berlin verbietet Mitnahme von Galaxy Note 7

Bild vergößern Maschinen der Fluggesellschaft Air Berlin auf dem Flughafen Berlin-Tegel. Foto: dpa

Air Berlin verbietet die Mitnahme des Smartphones Galaxy Note 7. Zuvor hatte Singapore Airlines dasselbe angekündigt. Auch ist es im gesamten US-Luftverkehr verboten.

Aufgrund der Brandgefahr bei dem neuen Samsung-Smartphone Galaxy Note 7 verbietet nun auch Air Berlin eine Mitnahme der Geräte. Sicherheit habe für die Air Berlin immer höchste Priorität, daher sei die Mitnahme des Note 7 auf allen Flügen ab sofort untersagt, teilte das Unternehmen am Samstag mit. Zuvor hatte bereits die Singapore Airlines ein Verbot ausgesprochen und erklärt, das Telefon dürfe weder persönlich noch im Handgepäck oder in aufgegebenen Koffern transportiert werden. Am Freitag schon hatten die US-Behörden reagiert und eine Mitnahme auf allen Verbindungen in den USA untersagt. Bei Verstößen können Reisende bestraft oder das Gerät beschlagnahmt werden.

Vom Markt genommen

Samsung hatte am Dienstag erklärt, das Note 7 werde aus Sicherheitsgründen vom Markt genommen. Zuvor waren einige der erst im August auf den Markt gekommenen Geräte in Brand geraten. Samsung hatte deshalb einen Austausch aller bis dahin ausgelieferten Note 7 auf den Weg gebracht. Allerdings hatte kurz darauf auch ein bereits getauschtes Gerät in einem Flugzeug Feuer gefangen. Daraufhin hatte Samsung das Aus für das Gerät beschlossen. Ursache für die Brände sollen defekte Akkus sein. Samsung wollte mit dem Luxus-Smartphone eigentlich Druck auf das neue iPhone von Apple ausüben. (Reuters)