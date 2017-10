Neuer Bauchef für den BER im Gespräch

Potsdam/Schönefeld - Am Hauptstadtflughafen BER in Schönefeld soll ein neuer, erfahrener Bauchef die Fertigstellung des Pannenprojekts in Angriff nehmen. Nach PNN-Informationen will Flughafenchef Engelbert Lütke Daldrup den Münchner Experten Carsten Wilmsen nach Schönefeld holen. Er soll die Probleme auf der BER-Baustelle in den Griff bekommen und den vorgesehenen Masterplan für die Erweiterung des Flughafens anpacken. Nach PNN-Informationen hat der Präsidialausschuss des Aufsichtsrats der Flughafengesellschaft die Personalie am Wochenbeginn beraten. Das Gremium, in dem auch der Aufsichtsratschef, Brandenburgs Flughafenkoordinator Rainer Bretschneider, sitzt, soll Zustimmung signalisiert haben. „Er ist der richtige Mann“, hieß es. Darüber bestehe im Präsidialrat Konsens. Mit Wilmsen sei jemand gefunden worden, der nicht nur bauen, sondern auch Flughäfen bauen könne.

Der 49-Jährige kann große Erfahrungen als Bau- und Immobilienmanager an Flughäfen vorweisen. Zunächst war er seit 1999 in Hamburg aktiv, übernahm dort 2004 die Gesamtprojektleitung, verantwortete den Flughafenausbau und blieb im Zeit- und Kostenrahmen. Bis 2011 leitete er als Prokurist der Flughafen Hamburg GmbH das Immobilien-Management. Nach seinem Wechsel zum Münchner Flughafen war er für Immobilien, Bau und Planung verantwortlich. Dort hat er sich mit dem 2016 eröffneten Satelliten von Terminal 2 einen Namen gemacht.

Im BER-Aufsichtsrat gab es schon längere Zeit Überlegungen, dass der Baubereich gestärkt werden muss und es Defizite gibt. Entlassungen soll es für Wilmsen nicht geben, er soll aber wohl dem von Lütke Daldrup im Frühjahr zurückgeholten BER-Gesamtprojektleiter Jörg Marks vorgesetzt werden und die Führung übernehmen. Ob für ihn ein zusätzlicher Posten als Geschäftsführer für Bau mit einem Jahresgehalt ab 300 000 Euro oder als eine Art Generalbevollmächtigter geschaffen wird, ist unklar. Die Flughafengesellschaft wollte die PNN-Recherchen nicht bestätigen. Die Zusammensetzung der Geschäftsführung obliege der alleinigen Entscheidung des Aufsichtsrats, sagte ein Sprecher. axf