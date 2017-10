Matthies meint : Trinkt euer Schnepfenröder allein!

Wir von der Presse wollen an Ihr Geld! Ja, Ihrs! Gut, die Zeitung ist bezahlt, damit haben wir, was wir wollen – aber wie sieht es im Internet aus? Das mit den Bezahlseiten läuft allgemein sehr lala. Also muss es die Werbung bringen. Aber die will keiner sehen. Und deshalb werden wir gegenwärtig auf vielen aktuellen News- Seiten wie „Spiegel Online“ oder „stern.de“ Zeuge eines titanischen Ringens. Auf der einen Seite der Leser, bewaffnet mit einem sogenannten Adblocker, der alles Werbliche wegdrückt; auf der anderen Seite die Onliner mit den Werbekunden im Rücken, die sagen: Wenn die Leute sich das Zeug nicht anschauen, dann zahlen wir auch nix.

Die erste Stufe sieht dann meist so aus, dass nach ein paar Sekunden eine Art Anflehseite aufploppt mit der Botschaft: Machen Sie doch mal bitte Ihren Adblocker aus! Das geht so und so, dann schauen Sie ein bisschen Werbung, und alles wird gut. Wer das nicht will oder – Firmennetzwerk! – nicht kann, der hat eine noch eigenartigere Alternative.

Sie besteht in dem Angebot: Schauen Sie sich bitte in Ruhe eine, nur eine Werbung an, dann ist eine Stunde Ruhe. Garantiert! Ob das funktioniert? Mein Eindruck: nein. Ich finde etwas, das mich möglicherweise interessiert, darf es aber nur sehen, wenn ich mir vorher einen halbminütigen Werbeclip anschaue? Nie. Bestenfalls warte ich auf sein Vorübergehen. Denn zum Ansehen bin ich nicht gezwungen, und den Ton darf ich ausmachen, was gottlob offenbar noch nicht zurückgemeldet wird.

Ich kann das ja alles aus beiden Richtungen verstehen. Aber, rein werbepsychologisch betrachtet: Wenn mir einer gegen meinen erklärten Willen Reklame in den Hals stopft – was soll das bringen? Werde ich nicht im Gegenteil voller Zorn sagen: Trinkt euer Schnepfenröder allein, fahrt mit dem Caramba TS zur Hölle und schmiert euch die neue Bodylotion sonstwo hin?

Es ist das gleiche Problem wie bei den TV-Sendern, die beim Ansehen von Aufzeichnungen das Vorspulen zulasten der Werbung verbieten. Kann man sich wirklich vorstellen, dass der solcherart genötigte Zuschauer treudoof Spots glotzt in der Hoffnung, es könnte ja eventuell was Nettes dabei sein? Mein Lieblings-Radiosender war übrigens mal Jazzradio. Aber seit das Programm gefühlt zur Hälfte aus (auch noch extrem dilettantischen) Werbespots besteht, bin ich weg.

Ich sehe die wirtschaftliche Notwendigkeit ja ein, ganz allgemein. Aber gibt es da nicht was weniger Plumpes?