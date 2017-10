26.10.2017

von Christiane Peitz Drucken

Anhalter Bahnhof : Es gibt so Tage

von Christiane Peitz

Heute schon Welttag gefeiert? Ist ja immer was los, seitdem die Vereinten Nationen im Oktober vor 70 Jahren den Welttag erfanden, als Aufmerksamkeitsverstärker für die Erniedrigten, Beleidigten und Vernachlässigten auf unserem Planeten. Seitdem schießen die Welttage ins Kraut, um es mit einem schiefen Bild zu sagen, das etwa am Weltlachtag (1. Mai-Sonntag), am Weltpurzelbaumtag (27.5.) oder am Tag gegen Lärm (30.4.) geahndet werden könnte. Wobei Letzterer gelegentlich mit dem Tag der gewaltfreien Erziehung kollidiert – und dem der Frisuren. Ein Fest für die Kinder von der Krachmacherstraße und andere Struwwelpeter.

Da gibt es nichts, was es nicht gibt in diesem Kalender. Was köstliche, aber auch bedenkliche Binnenspannungen produziert. Dass der Weltknuddeltag – nicht zu verwechseln mit dem gestrigen Weltnudeltag – und der Tag für die Jogginghose das gleiche Datum tragen (21. 1.), ergibt ja noch einen behaglichen Sinn, ebenso die direkte Folge von Tag des offenen Hofes und Schulfreundetag im Juni. Aber auf den Tag der Sekretärinnen und Sekretäre im April ausgerechnet mit dem Tag des Kaffees zu reagieren, ist glatte Diskriminierung. Der Tag des Schlafes (21. Juni) steht zusätzlich als Europäischer Tag der Musik und als Tag des Sonnenschutzes auf der Liste. Soll man da mit Ohrenstöpseln und Schutzfaktor 50 ins Bett gehen?

Nicht alle Welttage werden von den UN ausgerufen, nicht alle gelten global. Aber in der Regel reichen die Weltgesundheitsorganisation, Lobbyverbände oder nationale zivilgesellschaftliche Interessensvertreter Vorschläge ein und die Vollversammlung entscheidet. Wobei der Weltorgasmustag oder auch der „Sprich-wie-ein-Pirat“-Tag, der die Unterdrückung des inneren Piraten in jedem von uns thematisiert, noch nicht den Segen des Völkerbunds genießen.

Alle haben ihre Tage: Frauen, Kinder, Hunde, Omas und Opas und das Lächeln. Gedacht wird der Stotterer, der Alzheimerpatienten, der Krebs- und der Aidskranken. Auch Kulinariker kommen das ganze Jahr auf ihre Kosten, ob am Welt-Tofu-, am Weltkroketten-, am Rohkost-, Suppen- oder Biertag. Und ab ins Bad, zum internationalen Tag des Händewaschens.

Für heute und morgen sind der Tag der Intersexualität und der fürs audiovisuelle Erbe annonciert. Am 3. November ist der Tag der Männer und der Jäger. Wem das alles nicht passt, dem sei der 11. November empfohlen. Da ist Gegenteil-Tag. Oder man geduldet sich bis zum 16. Januar, dem WeltNichts-Tag. Den hat 1973 ein amerikanischer Kolumnist ausgerufen. Nichts leichter als das. Christiane Peitz